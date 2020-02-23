Возложение цветов, митинг и выставка военной техники: В Симферополе отпраздновали День защитника Отечества

В Симферополе прошли торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.

В 9:00 состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Симферополе. В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, глава администрации Симферополя Елена Проценко, депутаты Госсовета Крыма, ветераны и неравнодушные симферопольцы.

Фото: пресс-служба правительства Крыма

Далее официальные лица и горожане возложили цветы к мемориалу «Танк Т-34» в сквере Победы.

Фото: пресс-служба правительства Крыма

После этого у здания крымского парламента прошел митинг, посвященный 6-й годовщине со дня образования Сводного полка Народного ополчения Республики Крым. Выступая на митинге, Сергей Аксенов отметил, что именно 23 февраля 2014 года сформировалось крымское ополчение против киевского Майдана.

Фото: пресс-служба правительства Крыма

- Сегодня замечательный праздник, когда мы вспоминаем события шестилетней давности. В 2014 году по зову сердца, по велению души на площадь пришли люди, которые в сложный момент протянули руку помощи Крыму, своим друзьям, коллегам, родным и близким. Мы осознавали, что крымчане не безразличны и хотят защитить свой родной край. Мы знали, что Крым выстоит в любой ситуации. А когда организовывалась женская рота, девушки приходили и просили выдать им автомат, то стало понятно, что пути назад нет. С праздником, крымчане! - подчеркнул Глава Крыма.

Кроме того, с 9.00 до 15.00 на площади им. Ленина работала выставка военной техники и вооружения, спецтехники МЧС, парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто-, авиа- и судомоделей, пневматического оружия. Здесь состоялись показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил РФ и Национальной гвардии.