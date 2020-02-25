В Крыму назвали фантазиями планы меджлиса* по расправе с жителями полуострова

Заявления представителей запрещенной в России экстремистской организации меджлис помогают понять, насколько велик уровень их ненависти к жителям полуострова. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее заместитель главы меджлиса* Ильми Умеров выразил свое мнение относительно «будущего» полуострова после «деоккупации». По его мнению, в Крыму необходимо установить внешнее управление из Киева на десять лет, отменив местные выборы. Кроме того, украинские силовые органы якобы должны разобраться с крымчанами, которые сотрудничали с представителями России.

- Фантазии господина Умерова, вероятно, доставляют ему удовольствие. За него можно лишь порадоваться. С практической точки зрения обсуждать здесь нечего, поскольку Крым в России навсегда. Собственно все то, что мы видим в последние годы, только усиливает наши ощущения. Но подобные заявления помогают понять мышление этих людей и то, насколько велик их уровень ненависти к нам, всем проживающим на полуострове, - выразил свое мнение политолог Владимир Джаралла.

По его прогнозам, если Россия и Украина восстановят политический союз, радикально настроенным группам в незалежной придется искать место, где спрятаться.

- Если, конечно, они успеют сбежать, будут поливать в другом месте Россию вместе с Украиной, - заключил политолог.

Ранее глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов предлагал вернуть Крым силовым путем, а лидер меджлиса* Рефат Чубаров хотел организовать акцию «Марш достоинства» - шествие в Крым через границу с Украиной.

СПРАВКА «КП»

Ильми Умерова в 2016 году задержали сотрудники ФСБ. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 280.1 УК РФ). В 2017 году суд признал Умерова виновным и назначил реальный срок, однако через некоторое время осужденного помиловали. Умеров вылетел в Турцию, а оттуда - в Киев.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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