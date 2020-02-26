Идет по пути Порошенко: Эксперт оценил слова Зеленского о невозможности вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет действия своего предшественника Петра Порошенко в отношении Крыма и остается таким же популистом. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее украинский президент на киевском форуме Age of Crimea заявил, что Киев прикладывает все усилия, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Однако Зеленский признал, что в ближайшее время этого не случится. Украинский гарант отметил, что сегодня все усилия Киева направлены на возвращение мира на Донбассе.

- Владимир Зеленский сделал много заявлений за время своего президентства. Сперва он заявлял о намерении провести якобы местные выборы в Крыму, потом говорил, что Киев вернет Крым, хоть и сделать это непросто. Конечно, Зеленскому можно ответить одно - Украина ни при каких обстоятельствах и президентах не вернет Крым, - отмечает политолог Владислав Ганжара. - В основном заявления Зеленского носят откровенно популистский характер. Порошенко был популистом в отношении Крыма и таким же популистом остается Зеленский.

По мнению эксперта, Зеленский спекулирует на теме Крыма, чтобы получить как можно больше выгоды от партнеров по международной политической арене.

- Мы знаем, что президент США Дональд Трамп продлил санкции, связанные с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. И вот на фоне этого крымская тема, конечно, все равно звучит, - полагает Владислав Ганжара.

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