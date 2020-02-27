Эксперт связал призыв США «прекратить оккупацию» полуострова с годовщиной Крымской весны

Поводом к призыву Госсекретаря США Майка Помпео «прекратить оккупацию» Крыма Россией стала очередная годовщина «Крымской весны», считает политолог Владимир Джаралла.

Майк Помпео, напомним, сослался на «Крымскую декларацию», принятую Америкой в июле 2018 года, где сказано, что США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом». Ранее президент Америки Дональд Трамп на год продлил санкции против России.

- В данном случае повод понятный - это очередная годовщина вхождения Крыма в состав РФ. Общий контекст тоже весьма любопытен. США начали активное давление сразу на нескольких фронтах: на Ближнем Востоке Америка давит на Иран, далее она находится в определенном нейтралитете с Россией и разыгрывает различные комбинации с Сирией. На Дальнем Востоке главной целью, конечно, является Китай, - говорит политолог.

По его словам, штаты рассматривают Россию как соперника и старого партнера.

- Вероятно, США считает, что Советский Союз якобы проиграл «холодную войну», а значит и Россия не сможет выдержать санкционную политику. Правда, наша страна демонстрирует прямо противоположное. Находясь в противостоянии с объединенным Западом, РФ сумела продемонстрировать успехи, которые раньше были бы немыслимы, - отмечает Джаралла.

Политолог подчеркивает, что заявления американских и западных чиновников каждый раз подтверждают правильность сделанного крымчанами выбора, когда в марте 2014 года полуостров стал частью России после референдума.

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