Арт-вечеринки, маслениченые гуляния и рок-концерт: Топ-4 событий в Крыму на эти выходных

Крымчан ждут насыщенные праздничные выходные. 29 февраля и 1 марта пройдут не только масленичные гуляния, сжигания чучел и разнообразные конкурсы, но и концерты, а также ярмарка современного искусства.

К слову, погода в Крыму будет теплой - до +12 градусов днем, но возможны и дожди. Так что, если задумаете отдых на природе, прихватите с собой зонт.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Насыщенная программа 1 марта в 12.00 начнется в Симферополе в парке им. Тренева. В завершении праздника сожгут масленичное чучело, также зрителей ждет огненная феерия и выступления казачьих коллективов.

Впервые масленичные забавы, игры и конкурсы пройдут в селе Пионерское-1 на вертолетной площадке. Гостей там ждут с 11.00.

Воронцовский дворец в Ялте тоже предложил свою программу - 29 февраля в 11.30 можно будет посетить мастер-класс «Соломенная кукла».

Основные масленичные забавы в Симферополе пройдут в парке ТреневаФото: Виталий ПАРУБОВ

В Керчи праздник начнется 29 февраля в 12.00 в Комсомольском парке, в Евпатории основное действо развернется 1 марта на Театральной площади и в сквере им. Ленина.

Ярко отметят масленицу в Феодосии - на Привокзальной площади с 10.00 1 марта будет основная программа, а на мотодроме в районе Челнокова с 11.00 до 12.00 можно будет увидеть зрелищную джигитовку - скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки. Гости смогут попробовать традиционный казацкий кулеш - похлебку из пшена, сала и картошки.

ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В СИМФЕРОПОЛЕ

Мероприятие такого формата пройдет в Крыму впервые. Ярмарка Simf Art Fair откроется вечером 28 февраля. Гостей мероприятия ждут паблик-токи и мастер-классы. На одной площадке соберутся представители около 20 галерей, арт-групп и музеев Симферополя. Будут представлены работы современных арт-направлений от галерей «Неправильный прикус» и LukasGallery, а также творческих объединений «Крымский мост» и «Худфонд». Конечно, на ярмарке можно будет увидеть и более традиционные работы.

Открытие трехдневного арт-марафона пройдет во дворе ТРК «Центрум» 28 февраля в 19.00.

РОК-КОНЦЕРТЫ OLD SCHOOL

В эти выходные рок-концерты пройдут в разных городах Крыма. 29 февраля хиты Led Zeppelin, Kiss, ZZ Top, Alice Cooper, The Rolling Stones и других можно будет услышать в о Дворце культуры рыбаков в Севастополе, а 1 марта - в театре им. Чехова в Ялте. Исполнять композиции будет группа Résonance, которая является камерной частью Симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

ПРАЗДНИК КАРАИМОВ АГА-ДУМПА

Караимские пирожки - одно из основных блюд национальной кухни

Караимы - один из самых малочисленных народов Крыма. На полуострове их осталось около двух тысяч человек. Ага-Думпу крымские караимы празднуют больше 500 лет.

1 марта в Феодосийском музее древностей гости смогут познакомиться с караимской культурой. Будет открыта выставка, на которой представят предметы быта караимов. Кроме того, можно будет попробовать традиционные блюда караимской кухни.

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