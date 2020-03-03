Крымский студент снял фантастический фильм о потерянном времени

Время - это валюта. Его можно отложить, накопить и потратить в нужный момент. Кто-то беден, и его часы сочтены, а мажоры тратят время, не считая его. Короткометражный фильм с такой идеей снял студент факультета славянской филологии и журналистики КФУ Александр Рыбин.

Киноиндустрия была основным увлечением парня еще до поступления в вуз - он играл в театре и исполнил несколько эпизодических ролей в фильмах Федора Бондарчука. Одна из последних работ - дублер главного героя в фильме «Спутник» 2019 года.

- Идея снять фильм родилась в 2016 году. Тогда я только поступил в университет и захотел создать что-то свое, - рассказывает КП-Крым Александр.

Но четыре года назад у парня не было ни связей, ни денег, чтобы реализовать проект на том уровне, на котором ему хотелось. Родилась только идея и название будущего фильма - «Копилка времени».

С НОТКАМИ ФАНТАСТИКИ

В кинокартине есть три центральных фигуры - мальчик-мажор, который тратит время впустую, тяжелобольная девушка и врач, который может ее спасти. Фильм получился с нотками фантастики - существует некая копилка, куда люди откладывают свои неиспользованные часы.

- Мне кажется, самое страшное в жизни - это не успеть. Время - это наш главный ресурс, который не восполняется, но в спешке мы начали забывать об этом. Поэтому я захотел снять фильм с таким социальным посылом в наш век быстро меняющихся технологий, - рассказывает об идее Рыбин.

Написание сценария и основная подготовка к съемкам начались в 2019 году. Александр собрал съемочную команду и начал проводить кастинги.

- И тут произошел интересный момент. На этапе подготовки к съемкам моей команде показалось, что идея очень похожа на фильм «Время» от режиссера Эндрю Никкола, снятый в 2011 году. Там тоже основной посыл в том, что богачи могут быть практически бессмертными, а бедняки обречены сражаться за жизнь. Но если честно, я посмотрел этот фильм уже после того, как придумал идею и написал сценарий, - поясняет студент.

Основной состав его команды - студенты КФУ и Крымского университета культуры, искусств и туризма. Несколько ролей досталось крымским медиаличностям. Так, ведущий телеканала «Крым24» и «Первый Крымский» Вильдан Милушев сыграл роль преподавателя, а севастопольский писатель Платон Беседин перевоплотился во врача, спасающего жизнь главной героини.

Для съемок гримируют Алексея Суходольского - друга мажора. Фото: Александр Рыбин

Сценарий помогали написать студенты Александр Баранов и Вероника Черепанова, оператором кинокартины стал севастополец Михаил Ледовских. Музыка в «Копилке времени» эксклюзивная - ее написал композитор из Санкт-Петербурга Кирилл Родионов.

«МАЖОР» И РЕЖИССЕР

После кастингов с актерским составом определились, а вот на главную роль мажора, растрачивающего время, героя подобрать не смогли.

- Я просмотрел десятки вариантов, но претендентам всегда чего-то не хватало. Тогда мне предложили самому играть эту роль. Тем более, есть опыт в киносъемках. Понимал, что будет тяжело, ведь я еще и главный режиссер, но согласился, - признается Александр.

Съемки проходили в октябре 2019 года в Симферополе на нескольких локациях - набережная, больница, несколько квартир, аудитория вуза.

- Всего у нас было четыре съемочных дня. Но по ощущениям показалось, что прошло две недели. Помню, что спал тогда по полтора часа в сутки в машине. Как у актера, играющего мажора, у меня на шее должна была быть татуировка. А так как я не захотел набивать ее ради фильма, то каждый день рисунок наносила наша художница. Мне нужно было каждый день в 5 утра быть у нее. В 7 утра съемки начинались, а заканчивались в 11-12 ночи. Это было сложно морально и физически, но помогала команда, - рассказывает о трудностях Александр Рыбин.

Знакомьтесь, мажор. Он же - главный режиссер фильма Александр Рыбин. Фото: личный архив

Бюджет для фильма получился небольшой - около 150 тысяч рублей. Деньги студент скопил за несколько лет, работая ведущим и фотографом на корпоративах.

Сейчас подготовка короткометражки близится к финалу - идет переозвучивание некоторых сцен и монтаж. Общий хронометраж фильма - 14 минут.

- Планируем сделать премьерный показ через несколько недель и не собираемся останавливаться на достигнутом. Конечно, «Копилку времени» хочу отправить на конкурсы. Надеюсь, первый блин получился не комом, - заключает Рыбин.

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