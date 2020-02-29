Задержанные близ Крыма украинские браконьеры вернулись домой

Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море российскими пограничниками, вернулись домой после отбытия положенного наказания.

Напомним, судно из незалежной задержали в Азовском море 14 февраля. У рыбаков не было при себе никаких документов, зато были запрещенные орудия лова и 300 экземпляров пойманной камбалы. На законные требования пограничников остановиться не отреагировали, поэтому и оказались под арестом: Керченский городской суд признал задержанных виновными в административном правонарушении - неповиновение требованию сотрудника погрануправления (часть 4 статьи 19.3 КоАП РФ). В качестве наказания им назначили арест на 10 суток.

Срок их пребывания за решеткой закончился 25 февраля, но неблагоприятная погода не позволяла выйти в море и отправиться домой. Наконец, 29 февраля украинское судно вместе с экипажем покинуло Крым.

Рыбакам пришлось 10 суток провести в изоляторе временного содержания. Скриншот видео

Примерно в 10 морских милях от украинского порта Бердянск (Азовское море) украинская морская охрана встретила судно с освобожденными из-под ареста браконьерами.

По данным Госпогранслужбы Украины, ранее граждане незалежной вышли в море с нарушением правил

- За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого рыбака привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложили запрет на выход в море сроком на 30 суток, - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Украинские браконьеры, задержанные российскими пограничниками, вернулись домой.Видео: Госпогранслужба Украины

Напомним, крымские пограничники передали украинской стороне материалы, подтверждающие факт браконьерства, чтобы уполномоченные органы незалежной смогли наказать нарушителей.

Эксперты полагали, что Украина попытается сделать из браконьеров героев-политзаключенных.

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