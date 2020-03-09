Фотофакт: Как идет реконструкция Митридатской лестницы в Керчи

В сентябре этого года должна завершиться долгожданная реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи. И строители, и чиновники уверяют, что работа идет по графику.

Работы ведут одновременно на всех ярусах лестницыФото: Анастасия ЖУКОВА

На ремонт памятника архитектуры выделили 650 миллионов рублей из федерального бюджета. Подрядчик проводит противоаварийные работы, усиливает конструкции, а также ремонтирует инженерные сети. После завершения работ лестницы оборудуют наружным и декоративным освещением.

Для посетителей лестницу снова откроют в сентябре 2020Фото: Анастасия ЖУКОВА

Большая Митридатская лестница - один из символов Керчи и важный памятник истории и культуры. Ее построили в середине XIX века, состоит лестница из 432 ступенек. Она ведет от набережной к вершине горы Митридат.

На спасение лестницы выделили 650 миллионов рублейФото: Анастасия ЖУКОВА

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистских захватчиков, возле лестницы построили Обелиск славы - один из первых памятников, посвященных героям Великой Отечественной, на территории Советского Союза.

Обелиск Славы тоже закрыт строительными лесамиФото: Анастасия ЖУКОВА

Обелиск сейчас тоже закрыт строительными лесами, его реставрируют и обещают сдать ко Дню Победы. Сами же лестницы планируют открыть для посетителей в сентябре 2020-го.

Реконструкцию обелиска планируют завершить ко Дню ПобедыФото: Анастасия ЖУКОВА

Во время реконструкции в центральной части лестницы обнаружили неизвестные ранее помещения, а также бункер. Всего этого в проекте не было, поэтому пришлось корректировать документацию и изменять некоторые инженерные решения: например, не пробивать бункер сваями.

Во время реставрации обнаружили бункер, которого не было в проектеФото: Анастасия ЖУКОВА

Напомним, одно крыло Митридатской лестницы обрушилось летом 2015 года. До реконструкции памятник находился в удручающем состоянии: еще со времен украинского Крыма склоны горы Митридат начали активно застраивать мини-отелями, усиливая давление на склоны, что привело к разрушению лестницы, а также трещинам в технологической копии склепа Деметры у подножия горы.

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