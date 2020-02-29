Самые обаятельные и успешные женщины Крыма 2020: Номинация «Активисты, волонтеры, общественники»
«Комсомольская правда - Крым» объявляет фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма 2020». Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!
Выбираем 9 победительниц - по одной в каждой номинации (см. ссылки для голосования ниже).
КАК ГОЛОСОВАТЬ
Нажмите сердечко рядом с фотографией понравившейся конкурсантки.
Оставить свой голос можно сразу за нескольких участниц в каждой номинации и вернуться к голосованию спустя 24 часа.
НОМИНАЦИИ
Нажимайте на ссылки и выбирайте лучших:
Артисты
Активисты, волонтеры, общественники
Бизнесвумен
Врачи
Медиа: журналисты, пиарщики, блогеры
Мэры
Повара, бармены и бариста
Преподаватели
Спортсмены
ЕСЛИ Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ
Редакция отобрала первоначальный список претендентов на звание самой обаятельной и успешной, но если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, пишите на kp.crimea@phkp.ru.
- в теме письма укажите «Фотоконкурс женщины 2020»,
- прикрепите свое фото (желательно квадратное, если нет - придется кадрировать),
- укажите номинацию, ФИО
- расскажите о себе
Редакция может отказать участнику без объяснения причин.
Если вы оказались в списке претендентов, отобранных для участия редакцией КП-Крым и хотите снять свою кандидатуру с голосования, напишите об этом на адрес kp.crimea@phkp.ru с пометкой «Фотоконкурс женщины 2020» в теме письма.
ИСТОЧНИК KP.RU