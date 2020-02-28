В Крыму предложили навсегда защитить пенсионеров от бедности

На 22 апреля намечено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. С инициативой внесения этих поправок выступил президент России Владимир Путин, во время послания Федеральному Собранию. О намерении принять участие в голосовании уже заявили две трети граждан, ведь большинство изменений, за которые предстоит проголосовать, касаются социальной сферы.

По словам Анатолия Аксакова, депутата Госдумы, руководителя «Справедливой России» в Крыму многие социальные инициативы справедливороссов, ранее отклоненные думским большинством, взяты за основу в поправках, внесенных Владимиром Путиным.

- Президент изменил курс страны на социальный, уделяя большое внимание вопросам демографии, защиты работников образования, поддержке семей с детьми и предложил вынести на всенародное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ. Предложения «Справедливой России», которые долгое время блокировало «думское большинство», стали частью этих поправок. Среди них – приравнять минимальный размер оплаты труда к уровню прожиточного минимума, запретить госслужащим иметь гражданство других стран, расширить полномочия Госдумы по назначению министров и председателя правительства. Конечно же, мы поддерживаем такие поправки внесенные президентом, - подчеркивает Аксаков.

Среди этих поправок есть и те, принятие которых в «Справедливой России» считают принципиальным.

- Например, индексация пенсий, адресная финансовая помощь, а также изменения полномочий Центрального банка, - говорит Дилявер Кайданов, член Совета регионального отделения «Справедливой России», депутат горсовета Симферополя.

Однако и этих изменений недостаточно, чтобы исправить ошибки, допущенные предыдущим составом правительства страны. Поэтому депутаты «Справедливой России» внесли новый пакет поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Крыму. Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия»

- Мы настаиваем на возвращении прежнего возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин, 60 - для мужчин, - продолжает Кайданов. - Если внести эти изменения в конституцию, то это даст уникальную возможность навсегда защитить наших пенсионеров от необдуманных решений со стороны власти в будущем.

Также, подчеркивает Дилявер Кайданов, «Справедливая Россия» предлагает ввести запрет на принятие федеральных законов, отменяющих социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения.

- Более того, следует изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Банка России и подчинить его деятельность государственным органам власти, - убеждена Галина Караваева, председатель местного отделения «Справедливой России» в Симферополе. - Центробанк должен не только отчитываться о своей работе перед властью, но и отвечать за экономический рост в стране и занятости населения, а также за устойчивость национальной валюты.

По словам Геннадия Литовченко, депутата Сакского горсовета от «Справедливой России», минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже установленного прожиточного минимума.

- Кроме того, наша партия предлагает установить страховую пенсию по старости не менее 50% от утраченного заработка гражданина, - отмечает Литовченко. - Еще одна поправка – закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует.

Геннадий Литовченко объясняет, что закрепление нормы индексации пенсий в Конституции позволит обеспечить деньгами пенсионеров даже во времена возможных экономических кризисов, когда власть начинает экономить на самых не защищенных слоях населения.

Однако важно понимать, что сделать индексацию пенсии регулярной – недостаточно. Важно закрепить положение о ежегодной (!) индексации, которая должна производиться в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции, причем даже для работающих пенсионеров.

- Регулярная индексация может производить раз в три года или раз в пять лет, а термин «ежегодная» не позволит манипулировать этим важным процессом, - поясняет Ольга Бакай, депутат Фрунзенского сельского совета от «Справедливой России».

Сегодня очевидно, что многие граждане, живущие за чертой бедности, нуждаются в закреплении в Конституции фундаментальных социальных гарантий. И чтобы защитить права, интересы сограждан, «Справедливая Россия» и подготовила свой пакет поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в основной закон государства.