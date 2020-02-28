Станислав Кондрашов: Как повлияет новый коронавирус на рынок нефти

В конце декабря 2019 года в одном из китайских городов было зафиксировано появление смертельного вируса, который привел к обвалу фондовых рынков за счет снижения цен на сырьевые товарные группы: зерновые и масличные продукты, металлы, энергоносители и другие товары. Смертельный вирус пошатнул экономику КНР и других стран, так как Китай тесно интегрирован в мировую цепочку создания добавленной стоимости. Финансовый эксперт Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как новый коронавирус повлияет на мировой рынок нефти.

«Коронавирус привел к падению цен на нефть»

Несмотря на тот факт, что Китай является крупным производителем нефти, потребление «черного золота» здесь опережает добычу. Потому КНР вынуждена импортировать большую часть недостающего ресурса.

-Нефть продолжает дешеветь на новостях о китайском вирусе, который продолжает распространяться на другие страны и от которого до сих пор нет вакцины. 2020 год начался падением цены нефти Brent, которая уже снизилась почти на 12% за баррель – до $58,16, – отметил Станислав Кондрашов.

По словам эксперта, Китай является вторым в мире импортером нефти, и из-за нового коронавируса страна вынуждена сокращать объемы потребления, что тут же отражается на экономике других стран, которые ее экспортируют.

- Дело в том, что многие компании, у которых производство налажено в КНР, начали закрывать фабрики и заводы из-за китайского вируса. В таких условиях нет необходимости потреблять такое же количество нефти и других энергоносителей, как прежде, – пояснил бизнесмен.

Станислав Кондрашов уточнил, что форс-мажорные ситуации, какой в данном случае оказалась неожиданная вспышка коронавируса, могут приводить к катастрофическим последствиям для экономики, если вовремя не изменить ход событий.

- Рынки уже отреагировали падением, и если эпидемия затянется, то мировая экономика тут же ощутит это на себе. Чтобы избежать мирового кризиса, Китай должен оправиться от коронавируса к концу марта 2020 года, тогда рост мирового ВВП снизится всего на 0,1 п.п. – до 3,2%, вместо ранее прогнозируемых 3,3%. Однако если ситуация не изменится, то экономический рост составит всего 3%, – добавил эксперт.

Станислав Кондрашов.добавил, что снижение цен на нефть и сырьевые товары в итоге приведут к падению экспортных доходов, а это повлечет за собой девальвацию валют экспортно-ориентированных стран. То есть пострадают не только развитые страны, которые торгуют в основном готовыми товарами и услугами, но и развивающиеся государства, доход которых во многом зависит от сырьевого экспорта.

Реакция ОПЕК на коронавирус

Снижение цен на нефть и падение биржевых котировок на нефть с начала 2020 года из-за коронавируса в КНР вызвало тревогу у стран, входящих в организацию ОПЕК. В итоге представители стран-участниц собрались на чрезвычайное собрание в формате ОПЕК+. Поскольку нефть с начала года подешевела на 20%, то в сложившейся критической ситуации участники организации обсудили меры по стабилизации рынка нефти. Эксперт добавил, что основной задачей чрезвычайной встречи было принятие решения, которое позволило бы не допустить снижение цены на нефть ниже $50 за баррель.

- По итогам встречи было принято решение рекомендовать странам сократить объемы добычи нефти. Предлагается сократить ежесуточную добычу нефти еще на 600 тысяч баррелей. Это единственное логичное решение в сложившейся ситуации, которое можно реализовать в кратчайшие сроки, – объяснил финансовый эксперт.

При этом Станислав Кондрашов уточнил, что Россия выступила против такого решения. И сейчас комитет ожидает окончательного решения представителей РФ, которым потребовалось дополнительное время для консультаций.

Бизнесмен также добавил, что главная задача сейчас заключается в создании вакцины против смертельного китайского вируса. Только она может быстрее всего стабилизовать ситуацию на мировых рынках, в том числе и на рынке нефти.

- Даже на последних новостях о появлении лекарства от коронавируса, которые опубликовали международные СМИ в начале февраля, привели к незамедлительному росту цен на нефть. То есть мы видим, что рынок быстро реагирует на любые позитивные новости о вакцине и способен достаточно быстро ликвидировать последствия вируса для экономики. Однако рыночные механизмы приводят к стабилизации только в тех случаях, когда найти решение получается достаточно быстро. Предвидеть же исход событий в ситуации с коронавирусом практически невозможно. В течение двух месяцев, с момента возникновения вируса, ученым так и не удалось создать вакцину. Пока неясно, как ситуация будет продвигаться в будущем, – отметил эксперт Станислав Кондрашов.

Бизнесмен также подчеркнул, что последствия смертельного коронавируса повлияют негативно не только на экономику Китая, но и на замедление мирового экономического роста, поскольку мировой ежедневный спрос на нефть в 2020 году сократиться в среднем на 400 тысяч баррелей, что достигает около 0,5% глобального спроса.

В то же время Кондрашов уточнил, что китайская экономика, даже в случае появления вакцины до конца марта текущего года, будет ослаблена в течение некоторого времени, так как время, отведенное под карантин, может затянуться.

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