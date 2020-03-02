2020-03-02T14:53:31+03:00
Общество

Лабрадору Нобелю, служившему в полиции Крыма, хотят назначить пенсию в 12 тысяч рублей

Служебная собака, которая занималась поиском взрывчатых веществ, проходит лечение в Подмосковье [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нобель. Фото: Елена ТерлецкаяНобель. Фото: Елена Терлецкая
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Столичные волонтеры, взявшие на себя заботу о лабрадоре из Симферополя, всерьез задумались о его будущем.

ЖИВЕТ И ЛЕЧИТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Лабрадор из Крыма, как сообщают зоозащитники, живет в Подмосковье на передержке:

- С ним гуляют не менее 4 раз в день, делают массаж, кормят вкусной морковкой и яблочками, чешут пузико и за ушком, и раз в неделю возят на иглотерапию.

Всего в месяц на содержание служебной собаки-пенсионера уходит около 40 тысяч рублей: передержка, лечение и поездка на такси к врачу (если не могут помочь волонтеры) и корм.

Лабрадор учится заново ходить. Фото: Ирина Соина/FB

Лабрадор учится заново ходить. Фото: Ирина Соина/FB

Благодаря такому вниманию и заботе к псу-инвалиду потихоньку возвращается здоровье: он уже начал самостоятельно вставать и потихоньку ходить.

ПАНСИОН ДЛЯ СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ

Через пару месяцев завершится курс реабилитации и Нобелю нужно обрести постоянную крышу над головой.

Да, у пса, судьба которого тронула сердца многих, появилось немало друзей - лабрадора спасали всем миром. Нобелю, например, регулярно приходит денежный перевод от жителей Кемеровской области - у сибиряков в ноябре сгорел дом, в огне погибли две собаки, но они нашли в себе силы для помощи бедолаги из Крыма.

- Шансов, что кто-то возьмет к себе собаку-инвалида, очень немного, - считают зоозащитники. - Надо собирать Нобелю пенсионную группу, а с учетом его особенностей здоровья, в месяц требуется не меньше 12 тысяч.

Впереди долгая дорога к полноценному движению, отмечают волонтеры, но Нобель старается и очень просит помощи и поддержки.

КП-Крым рассказывала, что Нобель несколько лет спасал человеческие жизни, работая в полиции и разыскивая взрывчатые вещества. Но когда его отправили на пенсию, то люди, взявшие служебную собаку на доживание, решили его усыпить.

Пса, у которого стали отказывать задние ноги, привели в ветеринарную клинику для смертельной инъекции, но крымские волонтеры за него заступились. Нобеля подлечили, прооперировали и отправили на реабилитацию в Москву.

ВАЖНО

Деньги для лабрадора аккумулируются на банковской карте: 4276-3801-1245-4355 Ирина Владимировна С.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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