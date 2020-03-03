2020-03-03T11:32:02+03:00
Политика

Эксперт оценил заявление США о непризнании Крыма по примеру Прибалтики

Постпред Америки при ОБСЕ сравнил статус полуострова со с положением Литвы, Латвии и Эстонии в Советском Союзе
Надежда ДАЦЮК
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По мнению политолога, мировая общественность скоро забудет о мнении штатовПо мнению политолога, мировая общественность скоро забудет о мнении штатовФото: Архив "КП"
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Заявление представителя США о непризнании Крыма, как в свое время вхождения в состав СССР стран Прибалтики, никак не повлияет на развитие региона. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Николай Филиппов.

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что «страны Прибалтики были завоеваны силой», и штаты никогда не соглашались считать социалистические республики законной частью СССР.

Гилмор также добавил, что в США не намерены признавать Крым российским регионом, поскольку надеются на изменение позиции России.

- В Советском Союзе никто не знал и не принимал во внимание, что США не признает Прибалтику. Это ни на что не влияло. Кроме того, в Литве, Латвии и Эстонии по статистике был один из лучших уровней жизни во всем Советском Союзе, - отмечает политолог Филиппов.

По его мнению, Крым в этом отношении похож на страны Прибалтики, поскольку мировой общественности, в конечном счете, будет все равно, признает ли США российский статус полуострова или нет.

- Когда вся эта пыль и пена улягутся, все привыкнут, что штаты против. Конечно, сейчас санкции влияют на развитие общественных и экономических связей. Однако даже сейчас граждане США могут побывать в Крыму. Если им кто-то и препятствует, то их правительство, а не наше. Точно так же, как и наш полуостров посещают депутаты Европарламента. Те, кто хотят к нам приехать, приезжают и сейчас, - заключил политолог.

СПРАВКА «КП»

Литва, Латвия и Эстония стали частью СССР в 1940 году. Ни Вашингтон, ни страны Европы, официально не признали этот факт. В 1988 году страны Балтии взяли курс на выход из состава СССР, а осенью 1991 года признание независимости трех стран было оформлено постановлениями Государственного Совета СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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