Смена операторов и промаркированная обувь: Что изменилось для крымчан с марта 2020

Запуск услуги MNP

С 1 марта жители Крыма могут перейти с оператора МТС на использование услуг региональных операторов связи, сохранив свой номер телефона. Услугой MNP можно воспользоваться в многофункциональных центрах, в офисах операторов и отделениях Почты Крыма. Первый переход на другого оператора бесплатный, а в будущем это можно будет сделать раз в год за 100 рублей.

Новый порядок техосмотра для ретро-авто

В России с марта появился новый ГОСТ для старых и раритетных автомобилей. Согласно документу, мотоциклы и легковушки до 90-х годов выпуска, а также грузовики, выпущенные до 70-х годов, должны проходить специальную экспертизу. Новые нормы вводятся для колес, фар, тормозной системы, пожарной безопасности машины. Эксперты определят историческую ценность автомобиля, общее состояние, двигатель, шасси, интерьер и внешнее состояние.

Авто не сможет получить статус раритетного автомобиля, если двигатель с кузовом у него не «родные» или не отреставрированы до оригинального состояния. Если же эксперты сделают положительное заключение, владелец получает паспорт транспортного средства, и ретро-авто может быть полноценным участником дорожного движения.

Полицейским - электрошокеры

Российская транспортная полиция сможет использовать электрошокеры. Это нововведение вводится, чтобы можно было быстро оказать сопротивление преступнику. При этом есть ограничения: нельзя бить током беременных и несовершеннолетних нарушителей. Также правоохранители должны докладывать руководству о том, что применили электрошок.

Рыбалка под контролем

С 15 марта нельзя будет ловить рыбу судак, а в Азовском море - тарань и плотву. Эти ограничения будут действовать до 15 апреля. Однако для рыбаков есть и хорошие новости - с 1 марта можно ловить щуку.

Напомним, что до 31 мая нельзя ловить камбалу-глоссу в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш, а до 31 июля действует запрет на вылов креветок в тех же местах.

Бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти

С 1 марта операторы мобильной связи не будут высчитывать трафик у пользователей при заходе на сайты государственных услуг и порталы всех органов власти. Зайти на правительственные ресурсы можно будет даже при отрицательном балансе. Сотовым операторам не планируют компенсировать бесплатный доступ, поскольку сейчас общая доля трафика на сайты госуслуг составляет меньше 1%. Итак, теперь бесплатно можно зайти на сайты президента России, правительства, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств. Также трафик не будет считаться при заходе на сайты региональных министерств и департаментов через сайт местного правительства.

Вся обувь с маркировкой

С 1 марта по всей стране запрещено производство, импорт и розничная продажа немаркированной обуви. То есть каждая коробка с новенькой парой должна быть с индивидуальным кодом, по которому покупатель может определить, где были изготовлены туфли, ботинки и прочее. Маркировка товаров вводится как метод борьбы с контрафактом. Эксперты опасаются, что такое нововведение приведет к росту себестоимости и увеличению цен в рознице.

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