2020-03-03T00:04:08+03:00
Общество

Самые обаятельные и успешные женщины Крыма 2020: Номинация «Медиа: Журналисты, пиарщики, блогеры»

Голосуйте за лучших!
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Дизайн: Кристина ПОПОВАДизайн: Кристина ПОПОВА
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Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крыма 2020". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

Выбираем 9 победительниц - по одной в каждой номинации (см. ссылки для голосования ниже).

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Нажмите сердечко рядом с фотографией понравившейся конкурсантки.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участниц в каждой номинации и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

НОМИНАЦИИ

Нажимайте на ссылки и выбирайте лучших:

Артисты

Активисты, волонтеры, общественники

Бизнесвумен

Врачи

Медиа: журналисты, пиарщики, блогеры

Мэры

Повара, бармены и бариста

Преподаватели

Спортсмены

ЕСЛИ Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ

Редакция отобрала первоначальный список претендентов на звание самой обаятельной и успешной, но если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, пишите на kp.crimea@phkp.ru.

- в теме письма укажите "Фотоконкурс женщины 2020",

- прикрепите свое фото (желательно квадратное, если нет - придется кадрировать),

- укажите номинацию, ФИО

- расскажите о себе

Редакция может отказать участнику без объяснения причин.

Если вы оказались в списке претендентов, отобранных для участия редакцией КП-Крым и хотите снять свою кандидатуру с голосования, напишите об этом на адрес kp.crimea@phkp.ru с пометкой "Фотоконкурс женщины 2020" в теме письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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