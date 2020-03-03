В Ялте пройдет VIII Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым»
В Ялте со 2 по 3 апреля пройдет VIII Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым».
Мероприятие собирает представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туристические компании, производителей продуктов питания, товаров для SPA и Wellness, поставщиков HoReCa, руководителей ведущих бизнес-структур, экспертов туристической отрасли и других специалистов туристической сферы.
- Участники и посетители смогут ознакомиться с представленными инновационными турпродуктами, посетить семинары, панельные сессии, тренинги, круглые столы, мастер-классы и презентации, - сообщают организаторы выставки ГУП РК «Крымский туристский центр».
Участники выставки получают возможность увеличить объем продаж, найти новых клиентов и обеспечить имиджевое продвижение. Выставка «Открытый Крым» проходит при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым и Федерального агентства по туризму.
КОНКРЕТНО
Место проведения выставки: Курортный комплекс премиум-класса «Mriya Resort & Spa»
Контакты организаторов:
Сайт: https://gupktc.ru, открытыйкрым.рф,
Туристический портал Республики Крым: travelcrimea.com
Адрес: Симферополь, ул. Комсомольская, 4.
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