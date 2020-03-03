2020-03-03T13:47:58+03:00
Дом. Семья

В Ялте пройдет VIII Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым»

Участники смогут представить свои турпродукты, увеличить объем продаж и найти новых клиентов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Выставка «Открытый Крым» проходит при поддержке Министерства курортов и туризма РК и Федерального агентства по туризму.Выставка «Открытый Крым» проходит при поддержке Министерства курортов и туризма РК и Федерального агентства по туризму.
Изменить размер текста:

В Ялте со 2 по 3 апреля пройдет VIII Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым».

Мероприятие собирает представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туристические компании, производителей продуктов питания, товаров для SPA и Wellness, поставщиков HoReCa, руководителей ведущих бизнес-структур, экспертов туристической отрасли и других специалистов туристической сферы.

- Участники и посетители смогут ознакомиться с представленными инновационными турпродуктами, посетить семинары, панельные сессии, тренинги, круглые столы, мастер-классы и презентации, - сообщают организаторы выставки ГУП РК «Крымский туристский центр».

Участники выставки получают возможность увеличить объем продаж, найти новых клиентов и обеспечить имиджевое продвижение. Выставка «Открытый Крым» проходит при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым и Федерального агентства по туризму.

КОНКРЕТНО

Место проведения выставки: Курортный комплекс премиум-класса «Mriya Resort & Spa»

Контакты организаторов:

Сайт: https://gupktc.ru, открытыйкрым.рф,

Туристический портал Республики Крым: travelcrimea.com

Адрес: Симферополь, ул. Комсомольская, 4.

Телефон: +7 (978) 969 50 50, +7 (978) 909 50 91, +7 (978) 909 50 92, +7 (978) 909 50 93, +7 (978) 798 51 09, +7 (3652) 669-510.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты
В Симферополе «загорелся» торговый центр в рамках учений МЧС
Дворников Ялты оденут в оливковое с эмблемой «Чистый город»
Ученые установили возраст терракотовой головы, найденной при строительстве Крымского моста
Стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма
Депутаты Сицилии готовы сотрудничать с Крымом несмотря на санкции
Из крымского ресторана украли две картины на 3 миллиона рублей
Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке
«Повернул не туда»: В Ялте автобус с украинскими артистами заехал в кипарисы
В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне
Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей
В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию
Участие компаний из Крыма в госзакупках хотят засекретить
На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека
В Симферопольском районе накрыли подпольный алкогольный цех
На 8 марта российские женщины предпочитают отдыхать в Крыму
Крымчанин выращивал марихуану в теплицах и отправился почти на 8 лет в тюрьму
Крымчане ездят на Ай-Петри со стороны Бахчисарая несмотря на запреты МЧС