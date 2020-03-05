В Крыму с 10 апреля можно увидеть цветущую сакуру

В Японском саду «Шесть чувств» близ Ялты с 10 по 19 апреля пройдет фестиваль, посвященный цветению сакуры.

Японский сад «Шесть чувств» расположен на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA. Для его создания специально из Японии были привезены 1700 тонн декоративных камней, уникальные растения и цветы. Сад сочетает в себе все лучшее из культуры страны восходящего солнца: термальные купальни, пруд с золотыми карпами, Чайный дом, храм для медитаций Дзэн До, синтоистское святилище Куримия.

В рамках фестиваля состоятся выступления японских артистов, пройдут мастер-классы по владению самурайским мечом и другие мероприятия.

В Японии существует целая традиция, посвященная любованию цветами. Она зародилась ещё во время императоров и носит название «Ханами». Событие имеет для японцев сакральный смысл – недолгое цветение сакуры и быстрое опадение её лепестков служит метафорой жизни, ее быстротечности и мимолётности прекрасного.

В честь цветения сакуры в японском саду «Шесть чувств» а протяжении 10 дней – с 10 по 10 апреля - гости смогут проникнуться атмосферой Японии, познакомиться с культурой, пройти традиционные церемонии и самое главное — увидеть цветущую сакуру.

Первые три дня фестиваля будут насыщены яркими и зрелищными традициями японской культуры. Так, на территории курортного комплекса состоятся выступления японских артистов, пройдут мастер-классы по владению самурайским мечом, каллиграфии, иекибане, живописи и йоге. Кроме того, до 14 апреля посетителей ждут ярмарка японских товаров и услуг, а также тематические экскурсии по весеннему Японскому саду.

- Территорию сада украсят праздничной атрибутикой, бумажными фонарями и тысячей журавликов оригами, которые вы сможете сделать самостоятельно и повесить к остальным. Все дни будет проходить ярмарка японской еды, на которой вы сможете отведать настоящие суши, японские блинчики, якитори и другие традиционные яства, - сообщают организаторы.

КОНКРЕТНО

Фестиваль цветения сакуры

Время проведения: с 10 по 19 апреля

Торжественное открытие: 10 апреля

Место проведения: Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9. Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA

Актуальная программа мероприятий и условия участия на сайте: сакурафест.рф

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