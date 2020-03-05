2020-03-05T15:19:54+03:00
Общество

В Крыму с 10 апреля можно увидеть цветущую сакуру

В японском саду «Шесть чувств» близ Ялты пройдет фестиваль в честь этого редкого события
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Сакура цветет только один раз в год.Сакура цветет только один раз в год.
Изменить размер текста:

В Японском саду «Шесть чувств» близ Ялты с 10 по 19 апреля пройдет фестиваль, посвященный цветению сакуры.

Японский сад «Шесть чувств» расположен на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA. Для его создания специально из Японии были привезены 1700 тонн декоративных камней, уникальные растения и цветы. Сад сочетает в себе все лучшее из культуры страны восходящего солнца: термальные купальни, пруд с золотыми карпами, Чайный дом, храм для медитаций Дзэн До, синтоистское святилище Куримия.

В рамках фестиваля состоятся выступления японских артистов, пройдут мастер-классы по владению самурайским мечом и другие мероприятия.

В рамках фестиваля состоятся выступления японских артистов, пройдут мастер-классы по владению самурайским мечом и другие мероприятия.

В Японии существует целая традиция, посвященная любованию цветами. Она зародилась ещё во время императоров и носит название «Ханами». Событие имеет для японцев сакральный смысл – недолгое цветение сакуры и быстрое опадение её лепестков служит метафорой жизни, ее быстротечности и мимолётности прекрасного.

В честь цветения сакуры в японском саду «Шесть чувств» а протяжении 10 дней – с 10 по 10 апреля - гости смогут проникнуться атмосферой Японии, познакомиться с культурой, пройти традиционные церемонии и самое главное — увидеть цветущую сакуру.

Первые три дня фестиваля будут насыщены яркими и зрелищными традициями японской культуры. Так, на территории курортного комплекса состоятся выступления японских артистов, пройдут мастер-классы по владению самурайским мечом, каллиграфии, иекибане, живописи и йоге. Кроме того, до 14 апреля посетителей ждут ярмарка японских товаров и услуг, а также тематические экскурсии по весеннему Японскому саду.

- Территорию сада украсят праздничной атрибутикой, бумажными фонарями и тысячей журавликов оригами, которые вы сможете сделать самостоятельно и повесить к остальным. Все дни будет проходить ярмарка японской еды, на которой вы сможете отведать настоящие суши, японские блинчики, якитори и другие традиционные яства, - сообщают организаторы.

КОНКРЕТНО

Фестиваль цветения сакуры

Время проведения: с 10 по 19 апреля

Торжественное открытие: 10 апреля

Место проведения: Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9. Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA

Актуальная программа мероприятий и условия участия на сайте: сакурафест.рф

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной