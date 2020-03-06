Гоним порожняк: Названа одна из главных причин высоких цен в Крыму

Высокие цены на продукты питания в Крыму объясняются, в том числе, пустыми фурами, которые покидают полуостров после доставки груза. Из-за отсутствия обратного товаропотока, стоимость транспортировки товаров увеличивается в 1,5-2 раза, и на килограмм картошки добавляется по 4-8 рублей плюсом. За порожняк.

САМИМ МАЛО

Своих продуктов питания в Крыму производится не много. По данным Крымстата, в республику завозится сельхозпродукция из 39 регионов, а вывозится в 27.

В Крым из Белогороской, Воронежской, Владимирской областей, Краснодарского края и Ставрополья везут мясо, полуфабрикаты, колбасы, кисломолочную продукцию. Потребительский спрос на сахар, гречневую крупу, рис, подсолнечное масло, молоко и сыры также удовлетворяется за счет поставок с материка - своего производства либо нет, либо его недостаточно.

- В связи с тем, что продукция проходит через несколько посредников, закономерно и ее подорожание, - объясняет глава парламентского комитета по экономической политике Оксана Доброрез. - Поэтому стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму и Севастополе значительно выше, чем по Южному Федеральному округу и по России в целом, но находится на уровне с Краснодарским краем.

Собственная сельхозпродукция сезонная - дешевле летм, зимой не найдешьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

ПИТАЕМСЯ С ОГОРОДА

В минимальный набор продуктов питания входят 33 товара, рассчитанные по нормам потребления в год. Так говядины положено потреблять 15 кг в год, свинины - 4 кг, рыбы и курятины - по 14 кг, риса - 5 кг и всего 1,8 кг свежих огурцов. Такой продуктовый минимализм в Крыму обходится в 4171 рубль в месяц, тогда как в ЮФО в 3947 рублей и в 4096 рублей по России в целом.

С огурцами республике совсем не повезло: 80% всех овощей и фруктов производится мелкими товаропроизводителями. При этом, основное производство таких продуктов, как картофель, огурцы и помидоры, сконцентрировано в личных хозяйствах. И сформировать крупные товарные партии для поставок в торговую сеть просто некому - кооперативов нет давным-давно. Собственно, из крупных федеральных торговых сетей в Крыму представлены только две - «Ашан» и «Метро». Поэтому цены на мандарины и бананы, которые не растут в Крыму, но закупаются большими партиями, в два-три раза ниже помидор.

ПЛАТИМ И ГРУСТИМ

Доставка продовольственных товаров в Крым до запуска грузового движения по железной дороге идет автомобильным транспортом. Привезя груз в республику, обратным ходом транспорт в большинстве случаев идет пустым, что естественно увеличивает стоимость доставки товаров. К ней добавляются оптовые и торговые надбавки, которые неизбежны.

И вот за год цены на крупы и бобовые выросли на 18,5%, на масло и жиры - на 8,6%, на молоко и молочную продукцию - на 6,2%. Конечно, при аналогичном росте заработных плат крымчане не так остро реагировали бы на новые ценники в магазинах, но среднедушевой доход на человека за год вырос всего на 2,2% и составляет 22 тысячи рублей.

С учетом роста тарифов на коммунальные услуги, транспорт и непродовольственные товары восприятие даже небольших колебаний идет негативное.

Крупные торговые сети в Крыму появятся еще не скороФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ТУРИСТОВ ПОСЧИТАЛИ?

Ярмарками сельхозтоваропроизводителей, меморандумами о ценообразовании и мониторингом цены не сбить и не удержать. При летнем троекратном увеличении количества людей в Крыму избежать ажиотажа можно только организовав запас продовольственных товаров и наладив их стабильную поставку. Оптово-логистический центр на 20 тысяч тонн хранения в поселке Октябрьское Красногвардейского района рассчитан на грузопоток с материка, который начнется в июле. И этих мощностей для ожидаемого потока в 8 миллионов туристов и 2 миллионов крымчан явно не достаточно. Даже если каждый съест по минимальному продуктовому набору.

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