2020-03-06T17:09:13+03:00
Общество

Буря, штиль, остров Крит или ночь на Капри: Идет голосование за новую картину Айвазовского на трансформаторной подстанции

Это будет третий шедевр проекта #ГалереяПодНебом в Симферополе
Анна КИРИЕНКО
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Айвазовский с его масштабом идеально подходит для стрит-артаАйвазовский с его масштабом идеально подходит для стрит-артаФото: Анна КИРИЕНКО
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В соцсетях идет голосование за выбор картины мариниста Ивана Айвазовского для отображения на трансформаторной подстанции Симферополя. Среди предложенных работ «Буря на море ночью», «Лунная ночь на Капри», «На острове Крит» и «Штиль».

Благотворительный фонд «Добро Мира-Волонтеры Крыма» и «Dislav studio» Владислава Подопригора решили продолжить проект #ГалереяПодНебом. Благодаря их инициативе две энергоподстанции в центре столицы Крыма из унылых серых зданий превратились в арт-объекты. Теперь очередь за железнодорожным вокзалом Симферополя, который оживился после возобновления движения пассажирских поездов. - Трансформаторная подстанция «Крымэнерго» находится на бульваре Ленина, - уточнила руководитель фонда Валерия Петрусевич. - Почти каждый путешественник будет видеть эту работу. Трансформаторные подстанции редко являются архитектурными объектами. Поэтому ГУП «Крымэнерго» идут на встречу художникам и предоставляет фасады для шедевров уличного искусства. Такие объекты появились в Новом Свете, Судаке и Евпатории. В Симферополе первая картина появилась на подстанции у пересечения улиц Севастопольская – Войкова. Второй рисунок украсил стены одной из старейших трансформаторных подстанций города на перекрестке улиц Караимская - Ленина - Шмидта. Прежде чем приступить к работе, волонтеры получают все необходимые согласования в «Крымэнерго» и проходят инструктаж по технике безопасности.

Буря на море ночью лот №1. Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

Буря на море ночью лот №1. Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

Луная ночь на Капри лот №2 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

Луная ночь на Капри лот №2 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

На острове Крит лот №3 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

На острове Крит лот №3 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

Штиль лот №4 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

Штиль лот №4 Фото: izi.travel/feodosiyskaya-kartinnaya-galereya

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ИСТОЧНИК KP.RU

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