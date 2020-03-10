Рецепты в пост: 4 блюда на каждый день, которые помогут разнообразить меню

Идет Великий Пост. Верующим в эти дни рекомендуется воздерживаться от пищи животного происхождения: мяса, рыбы, молока и яиц. А можно ли есть морепродукты?

По этому поводу нет единого мнения. Греческая традиция разрешает употреблять моллюсков (например, мидии), а также креветок и кальмаров по праздникам и выходным. В России морепродукты не были распространены в то время, когда складывались традиции православного поста, поэтому священники до сих пор не сошлись во мнении на их счет. Их никто по сути не запрещал, но многие священнослужители отмечают, что каждый день есть морепродукты все же не стоит.

«Комсомолка» подготовила четыре рецепта для тех, кто хочет разнообразить меню в пост.

ПЛОВ С МОРЕПРОДУКТАМИ

Фото: Олег Золото

Ингредиенты:

Длиннозерный рис - 500 г

Мидии варено-мороженые - 400 г

Креветки - 200 г

Морковь - 400 г

Лук репчатый - 3 шт.

Зелень - 1 пучок лука или укропа

Чеснок - 5 зубчиков

Соль, тимьян, перец и зира - по вкусу

Прованские травы - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 40 г.

Рис нужно отварить заранее. Затем готовим самую вкусную часть плова: нарезаем соломкой лук, морковку и зелень. Все ингредиенты перемешиваем и кладем в казанок, где будет готовиться плов. Тушим на растительном или сливочном масле на медленном огне, пока лук не станет прозрачным, засыпаем рис, добавляем немного воды. Не забывайте посолить и добавить специи: перцы, прованские травы, тимьян, зиру. Все нужно тщательно перемешать. За 15 минут до полной готовности плова добавьте мидии. Их нужно предварительно промыть и очистить от водорослей и осколков ракушек. Тушим плов еще 20 минут на медленном огне, а затем выключаем и оставляем настояться на 20 минут, и блюдо можно подавать к столу.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ

Фото: архив "КП"

Ингредиенты:

Гречневая крупа - 2 стакана

Шампиньоны - 400 г

Лук репчатый - 1 штука

Морковь - 1 штука

Масло растительное - 40 г

Соль и специи - по вкусу.

О пользе гречки знают многие. Что же делать, если просто отварная крупа надоела? Разбавим ее овощами и добавим грибов! Морковь надо почистить и потереть на терке, шампиньоны избавляем от верхней пленки и нарезаем тонкими пластинками. Лук также чистим, моем и нарезаем кубиками. На разогретую сковороду наливаем масло и выкладываем морковь, лук и грибы. Тушим овощи 10 минут, а затем выкладываем гречку, заливаем водой. Убавить огонь до минимального. Накрыть крышкой. Варить гречневую кашу с шампиньонами, не снимая крышки, 40 минут.

МИДИИ С ФАСОЛЬЮ

Фото: pinterest.ru

Ингредиенты:

Мидии - 200 г

Мopкoвь - 1 шт

Чecнoк - 3-4 зубчикa

Лук - 1 шт.

Томат - 1 шт.

Фacoль - 400 г

Рacтитeльнoe мacлo 2-3 cт. л.

Лимон - 1 шт.

Спeции (coль, пepeц чepный) - пo вкуcу.

Подготавливаем мидии. Их нужно отварить две-три минуты, а затем очистить от водорослей и осколков раковин, если они есть. Фасоль тоже готовим заранее. Ее нужно отварить или же купить консервированную. Крошим лук и морковку кубиками, помидор очищаем от кожуры. Затем разогреваем сковороду с маслом и кладем на нее мидии с луком, морковью и томатом, добавляем специи по вкусу, перемешиваем и заливаем соком лимона. Тушим получившуюся смесь 10 минут. В сковороду добавляем отваренную фасоль, все перемешиваем и тушим на медленном огне еще 15-20 минут.

КАЛЬМАРЫ С РИСОМ И ГРИБАМИ

Фото: Архив "КП"

Ингредиенты:

Кальмары - 4 шт.

Шампиньоны - 100-150 г

Рис - 100 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1шт.

Растительное масло - 2-3 ст. л.

Укроп - 1 пучок

Соль, специи - по вкусу.

Сначала подготавливаем тушки кальмаров. Их нужно отварить две-три минуты в кипящей воде, а затем очистить от верхней пленки, чтобы они не были горькими. Рис нужно промыть и отварить. Мелко нарезаем грибы и лук, морковку трем на терке. Лук и морковь вместе с грибами нужно обжарить на сковороде, пока влага не выпарится. Зажарку смешиваем с предварительно сваренным рисом и добавляем измельченный укроп, а также соль и перец по вкусу. Получившейся смесью фаршируем очищенные тушки кальмаров, но слишком плотно их не набиваем. Выкладываем кальмары на противень и тушим в духовке 10-15 минут при температуре 150 градусов.

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