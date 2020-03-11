Нужно ли держать в кошельке наличные «на всякий случай»: советы экспертов

Ключи, деньги, смартфон. Именно эти вещи мы стараемся не забыть, выходя из дома. Кто-то даже проговаривает эти слова вслух, поворачивая ключ в скважине. А потом вспоминает, что деньги-то с собой не взял; со всех ног несется в комнату, открывает шкатулку с купюрами, берет нужное количество и уже после бежит на работу. А все могло быть иначе - не снял деньги с карты, значит, не забыл. Она ведь всегда с вами, так? Давайте на примере владельцев карт РНКБ разберемся, нужно ли держать в кошельке наличные на всякий случай и снимать их с карты, если под рукой всегда есть банковская карта и мобильное приложение.

ПЕРЕВОД КЛИЕНТУ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Итак, представим ситуацию: вы собираетесь с друзьями в кафе, планируете потратить там определенную сумму. Вы хорошо посидели, официант принес счет. И тут начинается самое интересное - нужно решить, как вы будете расплачиваться: наличными или по карте. Зачастую в заведениях не делят счет, если вы предпочтете рассчитаться по карте, а значит нужно посчитать свою сумму и отдать другу, который расплатится по безналу. Но и в этом случае наличные можно не снимать. У 90% крымчан есть банковская карта. Если у вас установлено мобильное приложение, вы можете, не выходя из кафе, перевести другу деньги. Для этого ему даже не нужно называть номер карты - вам достаточно зайти в приложение, выбрать категорию «перевод клиенту», затем позицию «по номеру телефона» и ввести нужную сумму. Все! Платеж поступил в обработку.

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Раньше оплата коммуналки ассоциировалась с длинными очередями в банке. Конечно, вы можете окунуться во все «прелести» такого метода и пойти в отделение финансового учреждения, чтобы оплатить наличными. Но можно пойти другим путем – оплатить коммуналку через мобильное приложение. Сервис простой и удобный, вы не запутаетесь, если будете пошагово вводить нужные данные. В течение суток платеж будет начислен.

ПОПОЛНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА БЕЗ КОМИССИИ

Случалось ли, что вы, сидя вечером дома у телевизора, попытались позвонить маме, ребенку или второй половинке – и не получается, потому что на телефоне закончились деньги? Если вы привыкли оплачивать связь наличными, то вам сначала нужно будет выйти из дома, найти терминал, потом выбрать в кошельке нужные купюры (и еще не факт, что аппарат их примет). Конечно, с «проглоченных» терминалом денег с вас спишут проценты за пополнение счета. Они небольшие, но это не особо приятно. Есть другой вариант: открываете приложение и выбираете позицию «Платежи» - мобильная связь, вводите номер телефона и сумму пополнения. Через несколько минут счет пополнен без комиссий, искать терминал тоже не нужно. Подобным образом через приложение можно без комиссии оплатить услуги интернет-провайдеров.

ЗАПРОС СРЕДСТВ

Банковская карта может вас выручить, даже если на ней не осталось денег. Представьте ситуацию - по дороге домой вы планировали зайти в магазин, но не взяли наличные, и на карте тоже по нулям. В таком случае можно попросить деньги у близкого человека через мобильное приложение. Правда, учтите, что у него тоже должен быть установлен интернет-банкинг. Итак, заходите на главную страницу и выбираете раздел «Запрос средств», затем нажимаете кнопку «запросить». В этом разделе нужно заполнить номер телефона того, у кого вы хотите попросить деньги, выбрать свою карту для зачисления денег и указать нужную сумму. Можно добавить комментарий. Когда запрос будет отправлен, получателю придет уведомление. Отправка денег у него не займет много времени - всего один клик, и друг может отправить вам деньги.