В Крыму задержали четверых сторонников запрещенной экстремистской организации

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в Бахчисарае. Оперативники нагрянули в дома к подозреваемым в причастности к запрещенной в РФ экстремистской организации Хизб-ут Тахрир аль-Ислами*.

По данным адвокатов, обыски начались утром в среду одновременно по нескольким адресам, в итоге к 10.30 задержали пять человек - Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова.

Османа Сейтумерова заводят в автомобиль ФСБ. Скриншот видео

Позднее стало известно, что Энвера Мустафаева выпустили после допроса в здании управления ФСБ в Симферополе. По предварительной информации, он будет проходить по делу как свидетель. Остальные четверо задержанных по-прежнему под стражей.

Всем участникам процесса вменяют статью 205.5 УК РФ - участие в деятельности террористической организации.

Возле дома Османа Сейтумерова собралась толпа. Скриншот видео

Напомним, в декабре прошлого года шестерых крымчан отправили в колонию строгого режима за создание ячейки «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами»*. Осужденные проведут в тюрьме от 7 до 19 лет.

СПРАВКА «КП»

*Хизб-ут Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя называют партией, выступают за создание халифата - исламского государства. Организация функционирует с 1953 года и на сегодняшний день запрещена во многих странах мира (в том числе в России, США, Германии).

При этом на Украине ее деятельность была законной, поэтому в Крыму Хизб-ут Тахрир аль-Ислами к 2013 году стали достаточно заметной силой, завоевав здесь множество сторонников. Многие из них выехали на Украину после Крымской весны, так как понимали, что в РФ их деятельность запрещена. Однако так поступили далеко не все, десятки приверженцев идеологии Хизб-ут Тахрир остались на полуострове и продолжили свою деятельность, но уже подпольно.

В Духовном управлении мусульман Крыма подчеркивают, что идеология Хизб-ут Тахрир не имеет ничего общего с традиционным исламом, а руководители так называемой партии просто используют религиозные мотивы для достижения собственных политических целей.

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