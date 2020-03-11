Крымская весна - 2020: Полная программа мероприятий на годовщину воссоединения Крыма с Россией

В 2020 году на полуострове будут отмечать годовщину Крымской весны уже в шестой раз. В 2014 году, напомним, Крым стал российским регионом. Сначала жители полуострова поддержали вхождение в РФ на референдуме 16 марта 2014 года, а уже 18 марта президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как будут отмечать Крымскую весну в 2020 году - читайте в нашем материале. КП-Крым собрала самую полную программу мероприятий по городам.

СИМФЕРОПОЛЬ

В крымской столице 16 марта в 10.00 пройдет возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» на проспекте Кирова, 13, а в 10.30 откроется фотовыставка и выставка детских рисунков на первом этаже здания Государственного Совета Крыма. В 11.00 в зале заседаний Госсовета пройдет торжественное собрание и праздничный концерт.

Конечно, основная программа, посвященная Крымской весне, пройдет в Симферополе 18 марта на площади Ленина. С 11.00 до 16.00 пройдут молодежные флешмобы, спортивные мастер-классы. Здесь же разместится ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. На площади будет работать и развлекательно-познавательная площадка для детей.

Вечерний концерт с участием крымских артистов начнется в 18.00 и продлится до 21.00.

Ополченцы, члены мотоклуба «Ночные волки» и участники событий Крымской весны примут участие в авто/мотопробеге. Сбор колонны начнется 18 марта в 9.00 на площади перед зданием Совета министров Крыма, а в 10.00 участники акции двинутся из Симферополя в Севастополь. В 12.30 мотоколонна прибудет на площадку у горы Гасфорта. Там же ополченцы Крыма, Севастополя и Донбасса высадят деревья в рамках акции «Русский лес».

КЕРЧЬ

Праздновать Крымскую весну в городе-герое также начнут 16 марта. В 14.00 в КЦ им. Богатикова все желающие смогут посетить праздничный концерт.

18 марта по городу пройдет авто и мотопробег с 11.00. Колонны транспорта проедут от улицы Ярошенко до Театральной через Войкова, Казакова, Свердлова и Буденного.

В Приморском сквере представители волонтерских движений, юнармейцы и кадеты высадят 75 саженцев.

В сквере Мира в этот день можно посмотреть выставку работ народных ремесленников и купить продукцию предприятий города. В 13.00 дети будут соревноваться в конкурсе рисунков на асфальте.

С 12.00 до 20.00 жителей и гостей города ждут на концерте «Крым в моем сердце» на площади им. Ленина. Там же пройдут спортивные соревнования и народное караоке. Завершится день праздничным фейерверком в 20.00.

ФЕОДОСИЯ

Основные мероприятия пройдут 18 марта при въезде в город – в селе Ближнем на улице Отуз. Пройдет выставка военной атрибутики поискового отряда «Акмонай», там же можно будет попробовать полевую кухню и поучаствовать в квесте «Освобождение Феодосии».

СЕВАСТОПОЛЬ

Тех, кто хочет отпраздновать Крымскую весну в Севастополе, ждут на площадке под горой Гасфорта. Именно туда в полдень прибудет праздничная мото и автоколонна байк-клуба «Ночные волки» и крымского ополчения. Далее начнется высадка «Аллеи ополчения Русской весны», а после собравшиеся смогут посмотреть концертную программу в движущихся декорациях байк-шоу. Как сообщил глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, на праздничном концерте ожидают выступления композитора Ильи Резника, певца Дениса Майданова и саксофониста Богдана Карасева.

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