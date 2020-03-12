97-летняя фронтовичка впервые увидела новый аэропорт «Симферополь» и чуть не прослезилась

Зоя Петровна Гаврилюк заходит в новый терминал аэропорта и крестится от переизбытка чувств. 97-летняя женщина, одна из немногих ветеранов-фронтовиков, доживших до 75-й годовщины Великой Победы, по-детски восторгается красоте форм, высоте потолка и главное - огромной зеленой стене, украшающей зал.

МЕЧТА ВЕТЕРАНА

Зоя Петровна приехала в новый аэропорт впервые. Она живет в поселке Гвардейский, всего в 10 минутах езды, но видела воздушную гавань только на фотографиях в газете. Все не решалась на это пусть небольшое, но путешествие: пенсионерке тяжело ходить, есть проблемы со слухом.

Зоя Петровна Гаврилюк - почетный гражданин поселка. Фото: личный архив

Может, так и продолжала бы Зоя Петровна смотреть на аэропорт глазами журналистов, но местный активист Ярослав Селютин решил в канун Дня Победы организовать акцию «Мечта ветерана» и собрать волонтеров, которые захотят исполнить желания стариков, которые отвоевали нам с вами мирное небо.

История Зои Петровны случайно попалась мне на глаза в социальных сетях. Так отчего же не отвезти ветерана в аэропорт? Вот так «Комсомольская правда – Крым» присоединилась к благому делу.

- Знаете, я впервые еду с женщиной-водителем, - признается Зоя Петровна.

Шепотом, по секрету расскажет она потом организаторам акции, что долго боялась садиться ко мне в машину.

- Вам какую музыку включить? – интересуюсь.

- Ничего не нужно, - отвечает дочь Зои Петровны, которая сопровождает ее в поездках. – Мама очень плохо слышит. Были недавно в госпитале для ветеранов, но лечение не помогло, только хуже стало, пожалуй. А еще там нет душа нормального и кормят плохо…

Но как только впереди показался величественный изгиб нового терминала, все разговоры о госпитале забыты. Вот он, один из символов российского Крыма, воплощенное торжество инженерной мысли.

Корреспондент КП-Крым Анастасия Жукова отвезла Зою Петровну в аэропорт. Фото: Ярослав Селютин

ПОЧЕТНАЯ ГОСТЬЯ

- Красота-то какая! – Зоя Петровна уже довольна, едва выйдя из машины. – И сколько же здесь этажей?!

Мы, как и положено, проходим досмотр на входе. Рамка громко пищит из-за наград на груди ветерана, и сотрудники аэропорта, уважительно расступаясь, пропускают Зою Петровну в зал. Экскурсию для женщины проводит пресс-секретарь аэропорта Михаил Никифоров.

Зою Петровну во время экскурсии сопровождала ее дочьФото: Анастасия ЖУКОВА

- Это стекло тут везде? И на крыше? – расспрашивает его Зоя Петровна. – Не страшно, не лопнет?

- Не страшно. Все материалы очень прочные.

"А не обвалится? Не страшно?" - спрашивает пенсионерка у представителя аэропорта. Она удивляется стеклянным стенам и потолкуФото: Анастасия ЖУКОВА

Главная «достопримечательность» зала – огромная зеленая стена, наполовину состоящая из живых растений. Это самая большая подобная стена в Европе, она размером с пятиэтажный дом, 1600 квадратных метров площади!

Зоя Петровна удивленно разглядывает листья, бережно дотрагивается до них, расспрашивает про капельное орошение. Просит сфотографироваться на фоне этой яркой зелени. Ради такого кадра даже платок стоит снять!

Зеленая стена очень впечатлила Зою ПетровнуФото: Анастасия ЖУКОВА

Удивил пенсионерку и прозрачный лифт, который поднимает пассажиров в зону ожидания:

- Это что, мы поехали? Или соседний? Батюшки! В обычном-то ничего не видно… А тут!

Почетной гостье даже выдали VIP-пропуск и вместе с персоналом разрешили пройти к выходу для посадки на рейс, чтобы поближе увидеть самолеты.

УШЛА НА ФРОНТ В 17 ЛЕТ

Зоя Петровна ушла на фронт с самого начала войны, в 1941-м. Тогда она была 17-летней девчушкой – Зоечкой Власовой. 20 июня у нее был выпускной бал в Тамбовской области, а уже 22 июня фашистская Германия атаковала Советский Союз. Девушка не задумываясь записалась на курсы санинструкторов. После учебы Зою сразу отправили на передовую.

Юную Зою сразу отправили на передовую. Фото: личный архив

Первые бои девушка увидела под Воронежем. Оттуда часть отправили в Курск, но по дороге вражеские самолеты сбросили на эшелон бомбы, большинство находившихся в поезде погибли.

- В Курской области, возле станции Касторная наш паровоз заглох и остановился. Тут подъехал санитарный поезд, с крестами который, на нем раненых увозили в тыл, - вспоминает Зоя Петровна. – И тут самолеты немецкие. Бросали бомбы именно в санитарный поезд, прямое попадание. Все погибли. Это был 1943 год.

Зоя Петровна замолкает на мгновение, но собирается с силами и продолжает, еле сдерживая слезы:

- Я не могу вам представить… Одна девочка, из нашего же села… Мы от нее только ногу нашли. На ней были такие интересные чулки, мама ей прислала до этого, вязаные такие… Мы по этому чулку и поняли.

Уцелевшие после этой бомбежки две недели шли пешком до штаба. Времени на отдых и восстановление не было: медицинский батальон сформировали заново, и Зоя Власова отправилась на Курскую дугу.

Свой орден Красной звезды Зоя Власова получила за то, что под Тернополем вытащила из горящего танка раненого солдата. Но гораздо большей наградой за этот поступок стала любовь спасенного парня. Танкисту Василию Гаврилюку так понравилась улыбчивая медсестра, что он разыскал ее после войны и женился.

Улыбчивая медсестра запала в душу спасенному танкисту. Фото: Личный архив

Зоя Петровна вместе с армией дошла до немецкого города Бернау. Демобилизовали ее не в мае 1945-го, как большинство военных, а осенью.

- Распустили нас только в сентябре. Пока всех раненых не выходили. Ну, кого вылечили, а кого отправили в другие госпитали, - рассказывает ветеран.

В 1966-м семья Гаврилюк переехала в Крым, осели в Гвардейском. Зоя Петровна работала мастером на консервном заводе местного совхоза.

Овдовела женщина давно, но духом не падает и чувства юмора не теряет. В ответ на поздравления с прошедшим женским днем 8 марта смеется:

- Ой, а меня еще можно поздравлять? Я думала, уже не положено, я же бабушка!

Еще одна мечта Зои Петровны - увидеть Крымский мост. Надеюсь, что и это путешествие нам удастся осуществить.

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