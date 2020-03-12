Севастопольская «Золотая Балка» готова до конца года принять около 80 тысяч туристов

Севастопольская агрофирма «Золотая Балка» представила проект своего эногастрономического туристического кластера в рамках международной туристической конференции «Интурмаркет - 2020».

В частности, в 2020 году предприятие готово принять около 80 тысяч посетителей и предложить самый широкий спектр туристических сервисов.

- Виноградники и производственный комплекс «Золотой Балки» - образец современного европейского подхода не только к виноградарству и виноделию, но и к коммуникации с потребителем. Все производственные процессы винодельни полностью прозрачны для посетителей и туристов, - сообщили в пресс-службе агрокомплекса.

Напомним, «Золотая Балка» - одна из главных точек на туристической карте Крыма и Севастополя. Ежегодно винодельню и организованные предприятием события посещают около 60 тысяч человек.

«Золотая Балка» входит в такие масштабные туристические маршруты, как «Винная дорога Крыма» и «Золотое кольцо Боспорского царства», а также является ключевым объектом перспективного проекта «Центр развития международного туризма в Балаклавской бухте».

Объем инвестиций, направленных на развитие туристической инфраструктуры, с 2016 года составил около 700 млн рублей.

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