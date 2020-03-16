«В кино нашу работу не показывают, ее не видно»: В Севастополе соревновались лучшие военные водолазы страны

«СКАЗАТЬ, ЧТО ВОДОЛАЗ СМЕЛЫЙ – НЕ СКАЗАТЬ НИЧЕГО»

- Водолаз – это не профессия, а состояние души, - уверен подполковник Алексей Строй, главный судья Всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина».

В этом году конкурс в очередной раз проходит в Севастополе, собрав представителей всех шести флотов России, а также лучших водолазов МЧС, Росгвардии, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ и курсантов военных учебных заведений России – всего 12 команд. Отбирать участников начали за полгода до соревнований, и на полуостров приехали лучшие из лучших.

Каждый из них ежедневно рискует жизнью, даже во время тренировок.

- Сказать, что водолаз смелый – это не сказать ничего. Среда, в которой работаем, - агрессивная. Люди под водой дышать пока не научились, к сожалению. Поэтому каждое погружение сопровождается риском не вернуться, даже когда это всего лишь подготовка и отработка, - продолжает подполковник Алексей Строй.

Водолазы шести флотов соревновались за звание лучшего в СевастополеФото: Анастасия ЖУКОВА

Военные водолазы все чрезвычайные происшествия под водой называют «нештатной ситуацией», как будто она становится менее опасной, если ты к ней будешь обращаться поласковее.

- Как правило, нештатные ситуации возникают у очень опытных водолазов, которые вроде все знают и все умеют. Но у нас хорошо продумана организация проведения водолазного спуска, чтобы мы могли спасти его жизнь. Под водой паника – главный враг. На каждый случай есть инструкция, что делать, - рассказывает Алексей Строй. - Например, если происходит обрыв шлангового снаряжения, подающего воздух из баллона, у нас всегда с собой есть резервный баллон. Мы подключаем его и экстренно поднимаемся на поверхность.

ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Старший матрос Балтийского флота Виктор Сергиенко вспоминает свой «нештатный» опыт:

- Вроде все готово, все проверено, но это же техника – может давать сбой. У меня бывало, что под давлением соединения лопались, и в костюм начинала затекать вода. Ты делаешь вдох – а там не воздух. Если дело совсем плохо, то сразу сбрасываешь груз и всплываешь. Главное – сделать это на выдохе.

Конечно, в такой ситуации могут лопнуть барабанные перепонки или появиться кессонная болезнь. Но лучше столкнуться с этими проблемами, чем не подняться совсем…

- Вода ошибок не прощает, - подчеркивает водолаз. – Профессия требует и психологической подготовки, и физической – максимальной. Если плохо себя чувствуешь, лучше не идти на спуск. Проверка снаряжения, моральный настрой, самочувствие - все должно быть в норме. Нельзя спуститься под воду и пренебречь каким-то из этих параметров.

Каждый спуск под воду сопряжен для водолаза с риском для жизни, даже если это просто тренировкаФото: Анастасия ЖУКОВА

Виктор поначалу не задумывался о карьере водолаза, но в части предложили попробовать – и парень влюбился в профессию:

- Когда я впервые опустился и понял, что под водой можно дышать, изучать этот морской мир, - затянуло! Понравилось! Начал углубляться (во всех смыслах. – Ред.), участвовать в соревнованиях.

Сейчас у старшего матроса Виктора Сергиенко на счету уже более 200 часов, проведенных под водой.

Старший матрос Виктор Сергиенко (Балтийский флот) влюбился в подводный мир после первого погруженияФото: Анастасия ЖУКОВА

Капитан-лейтенант Черноморского флота Иван Калашников (имя изменено. – Ред.) уже провел под водой более 400 часов. «Нештатные ситуации», естественно, случались.

- Провалился на глубину 14 метров. «Порвал» оба уха (имеются ввиду разрывы барабанных перепонок. – Ред.), но выплыл. Еще в торпедном аппарате застрять - тоже страшно... Но ничего, жив-здоров, - смеется водолаз.

В трубе торпедного аппарата обычно умещаются три человека в полной экипировке. Сначала задраивают задний люк, через который все вошли. А затем открывается передний люк, и водолазов заливает морской водой. К этому и так привыкнуть непросто, а если внутри еще и застрять… уму гражданского человека непостижимо, как в такой ситуации можно сохранять спокойствие.

Пока я в ужасе представляю себе темноту торпедного аппарата, Иван вместе с другими участниками соревнований болеет за сослуживцев, которые соревнуются в акватлоне – подводной борьбе в ластах.

НА НАСТОЯЩИЙ БОЙ НЕ ПОХОЖЕ

Акватлон в программу подготовки военных водолазов не входит, им занимаются только для выступления на «Глубине». Организаторы смеются, что включили акватлон в программу многоборья с прошлого года, «потому что его хотя бы видно».

Действительно, в отличие от большинства соревнований на «Глубине», за акватлоном можно наблюдать с трибун, расположенных над бассейном.

Противники задерживают дыхание и ныряют на определенную глубину. На каждой ноге у них – по специальной ленте. Задача – одну из этих лент противника снять и всплыть на поверхность. Кто первый вынырнул с заветной ленточкой – тот и победитель. За соблюдением правил следят судьи, причем не только с берега, но и под водой. Аквалангисты снимают бой с разных сторон на случай спорных ситуаций.

Кто первый всплыл наверх с ленточкой противника - тот и победительФото: Анастасия ЖУКОВА

- Это просто спорт, - улыбается Иван. – На настоящий подводный бой не похоже совсем. В реальной жизни с противником не контактируем: у нас же есть подводные автоматы, пистолет... Чтобы началась подводная борьба, нужно это все выронить. И нож тоже потерять.

- Значит, акватлоном на тренировках не занимаетесь?

- Нет, только когда к «Глубине» готовимся. Обычно на полигонах отрабатываем создание подводных баз минирования кораблей противника, выход в тыл противника на подводных средствах движения. Самое сложное, мне кажется – это ходить в связке на ПСД при боевой задаче: когда один водолаз идет за другим, все связаны канатами.

СОРЕВНОВАНИЯ – ПРОСТО ОТДЫХ

Минирование кораблей, выход в тыл противника – этим обычно занимаются боевые пловцы, «подводный спецназ» (на Черноморском флоте, к примеру, такой отряд существует уже более 50 лет) - отряды специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОСНБ ПДСС).

Есть на флоте водолазы и других специальностей, например, операторы спасательного колокола, глубоководных водолазных комплексов, водолазы-сварщики. Подводная сварка, к слову, - один из конкурсов многоборья «Глубина-2020».

Чем больше глубина, тем меньше времени можно провести под водой за один спускФото: Анастасия ЖУКОВА

Отдельное направление деятельности – служба поисковых и аварийно-спасательных работ.

- В кино нашу работу не показывают, ее совершенно не видно, - с улыбкой отмечает Алексей Строй. - Наши водолазы участвовали в работах на подводной лодке «Курск», в спасательной операции после крушения теплохода «Булгария». Если вы видите по ТВ, как что-то горит или тонет, значит, мы там. То, что происходит сегодня на соревнованиях по акватлону – это для нас отдых.

Главный судья Всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина» подполковник Алексей СтройФото: Анастасия ЖУКОВА

В общекомандном зачете победила команда Тихоокеанского флота. Лучшие по итогам многоборья «Глубина-2020» войдут в сборную команду от ВМФ России для участия в конкурсе АрМИ-2020. Международные соревнования пройдут с 23 августа по 5 сентября.

- Предполагается, что это будет в Персидском заливе, в Иране, - говорит Алексей Строй. - Но ситуацию мировую сами видите, может быть, армейские игры пройдут на нашей территории, тогда, конечно, Севастополь в очередной раз примет соревнования.

КОНКРЕТНО

Как стать водолазом

Хоть техника и развивается семимильными шагами, робот пока не может заменить человека под водой, поэтому водолазы есть и будут востребованной профессией.

Чтобы стать военным водолазом, нужно пройти специальные курсы длиной в 3-3,5 месяца. За это время ребят обучают работе с водолазным снаряжением, тестируют на психологическую «совместимость» с профессией.

Такой водолазный костюм весит порядка 50 килограммов. Фото: пресс-служба ЮВО

- В этот период они понимают, смогут работать или нет. Все-таки замкнутое пространство. Кроме того, нужна определенная техническая подготовка для работ под водой. Если за эти 3,5 месяца отторжения к водолазному делу не происходит, то дальше – только совершенствовать квалификацию! – разъясняет подполковник Алексей Строй.

Как гласит сайт Минобороны РФ, водолазы обычно работают либо самостоятельно, либо в составе групп от 2 до 6 человек «при дефиците информации об обстановке», в условиях плохой видимости и освещенности, а также во время перепадов гидростатического давления.

От водолазов требуется:

- спокойный, уравновешенный характер,

- высокий интеллект,

- хороший слух и разборчивая речь,

- отличная координация движений,

- умение быстро и обоснованно принимать решение в неожиданных ситуациях,

- концентрация внимания.

Конечно, при высоких требованиях не обойтись без поощрения. Водолаз имеет право на 15 суток дополнительного отпуска в год, а также усиленное питание и премии за спуски.

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