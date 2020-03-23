Крымский парламент попросит Госдуму ввести уголовное наказание за нарушение карантина

В Крыму хотят ввести уголовное наказание за нарушение карантина, установленного ввиду угрозы коронавируса.

- Сегодня мы приступили к анализу законодательства. Если окажется, что в законе не прописана ответственность, в том числе уголовная, за нарушение карантина, то мы выйдем с соответствующей инициативой в Госдуму РФ. Завтра утром я доложу на заседании оперативного штаба [созданного при Совете министров РК] о результатах этой работы, - рассказал КП-Крым вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее на заседании оперативного штаба глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в настоящий момент нарушителям режима самоизоляции грозит только административный протокол или принудительная госпитализация (возможно помещение под наблюдение в обсерватор - временное учреждение для наблюдения за больными).

Наталья Пеньковская - руководитель крымского управления РоспотребнадзораФото: Анастасия ЖУКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов существующей ситуацией недоволен и попросил проработать варианты введение более жесткой ответственности.

- Если человек заразился и не сообщил, то значит пойдет цепная реакция, и это будет практически невозможно остановить, - заявил Аксенов на заседании штаба. - Мера ответственности должна быть такая же, как и при нарушении меры пресечения. Нарушил домашний арест – отправляется в тюрьму. По-другому мы никого не удержим.

Напомним, в Крыму выявили первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Вирус привез на полуостров из Франции житель Евпатории. Домой он возвращался на автомобиле через территорию Украины и не сообщил на пункте пропуска, что посещал неблагополучные страны, где инфекция хозяйничает вовсю. В течение двух дней он ездил по городу и даже успел сходить на работу.

Только тогда, когда мужчине стало по-настоящему плохо, он обратился в больницу, где подтвердили заражение Covid-19. Сейчас эксперты устанавливают весь круг его общения за последние дни, чтобы поместить людей на карантин.

Несознательный гражданин умудрился еще и скрыть тот факт, что побывал на рабочем месте. Сейчас его состояние удовлетворительное, порядка 40 человек, с которыми он общался, поместили под наблюдение врачей.

В Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

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