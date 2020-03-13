2020-03-13T10:35:19+03:00
Здоровье

Ташкентский ринохирург Фахриддин Облокулов: Правильная форма носа – это эстетическая красота и здоровье

Прославленный врач за свою карьеру провел более 300 операций
Степан ОСТИНОВ
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К Фахриддину Облокулову обращаются и приезжают не только жители Узбекистана, но и пациенты из различных уголков мира.К Фахриддину Облокулову обращаются и приезжают не только жители Узбекистана, но и пациенты из различных уголков мира.
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Затрудненное дыхание пагубно влияет на здоровье, качество жизни и эмоциональную сферу человека. При проблемах с насыщением организма кислородом могут возникать постоянные головные боли, хроническая усталость, недомогание, депрессия, серьезно ухудшается работа иммунной системы, сердца и желудочно-кишечного тракта. Довольно часто, причиной затрудненного дыхания становится неправильная форма ноcа, которая может быть как врожденной, так и приобретенной, или же появиться после перенесенных травм. Исправить ситуацию и эффективно улучшить здоровье поможет риноплатика в Ibatov’s clinic.

В ташкентской клинике доктора Ибатова успешно решает и устраняет серьезные лор-проблемы профессиональный квалифицированный ринопласт-хирург, лор-врач Фахриддин Облокулов (fahriddin oblokulov). К нему обращаются и приезжают не только жители Узбекистана, но и пациенты из различных уголков мира. У Фахриддина Одиловича Облокулова стаж работы более двух десятков лет, он провел более 300 операций и помогает многим людям, которые нуждались в исправлении формы носа хирургическим путем. Профессиональная команда клиники доктора Ибатова работает по пьезотехнологии.

В 1994 году Фахриддин Облокулов окончил Самаркандский медицинский институт (лечебный факультет), в 1995 году - интернатуру по направлению «Оториноларингология». С 1995 по 1997 год работал ассистентом кафедры «Оториноларингология» в Самаркандском медицинском институте.

Будучи членом «Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Узбекистана», ринопласт-хирург, лор-врач Фахриддин Облокулов систематически проходит курсы повышения квалификации, улучшает свое профессиональное мастерство, владеет современными методиками проведения операций в области ринологии. Все это влияет на эффективность операции, скорейшее выздоровление пациентов и быстрое возвращение к полноценной жизни.

На официальной странице доктора в социальной сети Инстаграм - doctor_fahriddin, можно наглядно увидеть результаты операций и то, как преображаются лица после пластической коррекции. Профессиональный подход доктора к решению проблем гарантирует стабильные результаты в течение всей жизни, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы пациентов со всего мира.

Доктор Fahriddin Oblokulov, который успешно провел не одну сотню операций, рассказывает, что причинами затрудненного носового дыхания могут быть искривление носовой перегородки или деформация хрящей носа. В результате проведенной диагностики и лечения человек не только сможет дышать свободно, но и приобретет свою изюминку, красивый и эстетичный нос. Диагностика у доктора Фахриддина в Ibatov's clinic совершенно бесплатная.

Довольно часто к ринопласт-хирургу Фахриддину Облокулову обращаются пациенты для исправления горбинки на спинке носа. После операции нос приобретает правильную анатомическую форму, ровную спинку. Кроме того, часто бывают обращения по устранению утолщения переносицы. В этом случае проводится остеотомия, удаляются избыточные сегменты кости.

Кстати, за помощью доктора Фахриддина обращаются не только женщины, но и мужчины. Кто-то хочет уменьшить слишком длинный нос, кто-то сделать его форму более привлекательной. Нет ничего стыдного в том, чтобы стараться стать красивым и здоровым.

Сайт доктора Фахриддина Облокулова: http://doctorfahriddin.uz

* На правах рекламы

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