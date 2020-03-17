2020-03-17T11:28:22+03:00
Общество

Крымчанам порекомендовали рассчитываться по безналу для профилактики коронавируса

Наличные могут быть одним из каналов распространения инфекции
Надежда ДАЦЮК
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Фото: www.rncb.ruФото: www.rncb.ru
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В Крыму пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, но меры предосторожности уже вводятся - отменяются массовые мероприятия, а студентов и школьников переводят на удаленное обучение. Помимо воздушно-капельного способа, вирус может передаваться через рукопожатия и другие контакты с различными поверхностями. Так, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что одним из каналов распространения инфекции могут быть наличные.

ВОЗ рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании банкнот, поскольку вирусы могут быть активны на бумаге в течение некоторого времени. Коронавирус живет на банкнотах в среднем 3-4 дня. По данным всемирной организации здравоохранения, наиболее безопасны платежи с помощью бесконтактной карты. Если же вы вводили пин-код на терминале, нужно вымыть руки.

В банке РНКБ порекомендовали крымчанам для профилактики коронавирусной инфекции использовать бесконтактные карты для оплаты. До настоящего времени выдано 1,5 миллиона бесконтактных карт. Недостатка в терминалах тоже нет - их на полуострове около 20 тысяч. В банке сообщили, что в среднем владельцы бесконтактных карт совершают около 270 тысяч платежей в день.

Наличные деньги можно не брать с собой - ведь вы всегда можете расплатиться картой за покупки, оплатить услуги ЖКХ, чек в кафе, пополнить счет мобильного телефона. Без средств существования точно не останетесь - если деньги на карте закончились, можно отправить запрос средств другу или воспользоваться кредитной картой с льготным периодом - вам не нужно платить процент до 55 дней. Недавно возможность безналичной оплаты появилась даже на рынках - продавцы устанавливают больше платежных терминалов. Кроме того, кошелек с картой потерять безопаснее, чем с наличными. Утерянную карту можно заблокировать одним звонком в банк, а потом перевыпустить ее с тем же балансом, что и был до потери. А вот потерянный бумажник с банкнотами вернуть практически невозможно. Если, конечно, не найдутся добрые люди.

В крупнейшем крымском банке приняты и другие меры профилактики от коронавируса - усилен дезинфекционный режим в помещениях офисов, где предоставляют банковские услуги. Также в РНКБ обеспечат достаточный запас моющих, дезинфицирующих и средств личной гигиены. Работников банка проинформируют о мерах профилактики и основных симптомах новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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