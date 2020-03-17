Многодетная семья вылечила сына от саркомы, но влезла в непосильные долги и нуждается в помощи

Многодетная семья Резугиных из Армянска влезла в непосильные долги, чтобы вылечить старшего сына от онкологического заболевания. Социальные службы требуют сделать ремонт, а денег на это решительно нет.

Ольга Резугина растит с мужем троих сыновей – Сашу, Артема и Максима. Старший сын учится в институте и хочет стать преподавателем математики, средний – школьник, а младший Максимка ходит в садик.

В 2013 году у Саши диагностировали рак – саркому берцовой кости. Это в российском Крыму можно получить лечение бесплатно по полису ОМС, а в украинских реалиях пришлось брать кредит в банке, чтобы попасть в киевскую клинику.

Подросток еще проходил лечение на Украине, когда началась Крымская весна. Прерывать курс было слишком рискованно, поэтому Резугины, оформив российское гражданство, взяли еще один кредит – уже в российском банке. Таким образом они выплатили украинский долг, вылечили сына и вернулись домой, в Армянск.

Сейчас у Саши ремиссия, но обследуется он регулярно. А вот его родители до сих пор выплачивают долги.

Саша - в ремиссии, но ходит пока на костылях. Фото - личный архив

40-летняя Ольга и ее 44-летний супруг Андрей вместе трудятся на заводе «Крымский Титан», зарабатывают 30 тысяч рублей на двоих. В Армянске это считается неплохим доходом, но выплачивать кредит тяжеловато. Из-за просроченных платежей банк подал на Резугиных в суд, и теперь у супругов каждый месяц вычитают понемногу из зарплаты.

– 200 тысяч у нас еще остался долг. Каждый месяц высчитывают по суду порядка 10 тысяч, остается 20 на еду, одежду, школьные принадлежности для мальчишек, лекарства, коммуналку, оплату садика. Но мы справимся. Бедные, но мы вместе. Может и квартиру, которую снимаем, когда-нибудь удастся выкупить, – мечтает Ольга.

Недавно к ним наведалась опека. Оказалось, что некий аноним пожаловался на приличную семью: живут, мол, бедно, плохо, детям там якобы не место.

– Я была в ужасе, думала, что детей хотят забрать. Мы не алкоголики, не бродяги, с мужем работаем… Да, не на все хватает, но дети одетые, накормленные. Живем на съемной квартире. Хорошо, что опека у нас адекватная, – говорит Ольга. – Они проверили все и сказали, что все нормально, но обязательно надо сделать ремонт в квартире иначе… Я была в шоке, думала, как выкроить деньги.

В ремонте нуждается каждый угол. Фото: личный архив

И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: в дом к Резугиным наведался глава администрации Армянска Василий Телиженко и пообещал привезти материалы для ремонта в двух спальнях. Обещание сдержал.

- Уже начинаем делать ремонт: обои кое-где содрали, – радостно сообщает Ольга.

Если с комнатами все решено, то денег на ремонт в кухне, коридоре, уборной у Резугиных по-прежнему нет.

Для тех, кто желает помочь семье преодолеть финансовые трудности:

Ольга Резугина +79780483824