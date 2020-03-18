Фотофакт: Байкеры из клуба «Ночные волки» устроили мотопробег в честь Крымской весны
Утром 18 марта в Симферополе стартовал мотопробег байк-клуба «Ночные волки», приуроченный к шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Любовь к Родине и мотоциклам объединяетФото: Виталий ПАРУБОВ
Мотоциклисты выстраивались в колонну на площади Ленина в центре крымской столицы.
К колонне могли присоединиться все желающие. Главный атрибут - российский триколорФото: Виталий ПАРУБОВ
Отсюда они поехали в Севастополь, на гору Гасфорта, где пройдут праздничные мероприятия.
Колонна проехала по центру СимферополяФото: Виталий ПАРУБОВ
Ранее в регионе отменили все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Крымской весны, однако заезд «Ночных волков» не попал под запрет: как объяснили чиновники, все участники мотопробега - на транспортных средствах, поэтому их поездка из Симферополя в Севастополь не попадает под определение массового мероприятия.
Присоединились к мотоциклистам и любители четырехколесного транспортаФото: Виталий ПАРУБОВ
Проехал в колонне даже БТРФото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU