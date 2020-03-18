2020-03-18T12:33:36+03:00
Общество

Фотофакт: Байкеры из клуба «Ночные волки» устроили мотопробег в честь Крымской весны

Старт - в Симферополе, финиш - в Севастополе
Анастасия ЖУКОВА
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Байкеры собирались на площади Ленина в СимферополеБайкеры собирались на площади Ленина в СимферополеФото: Виталий ПАРУБОВ
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Утром 18 марта в Симферополе стартовал мотопробег байк-клуба «Ночные волки», приуроченный к шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Любовь к Родине и мотоциклам объединяет Фото: Виталий ПАРУБОВ

Любовь к Родине и мотоциклам объединяетФото: Виталий ПАРУБОВ

Мотоциклисты выстраивались в колонну на площади Ленина в центре крымской столицы.

К колонне могли присоединиться все желающие. Главный атрибут - российский триколор Фото: Виталий ПАРУБОВ

К колонне могли присоединиться все желающие. Главный атрибут - российский триколорФото: Виталий ПАРУБОВ

Отсюда они поехали в Севастополь, на гору Гасфорта, где пройдут праздничные мероприятия.

Колонна проехала по центру Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Колонна проехала по центру СимферополяФото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее в регионе отменили все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Крымской весны, однако заезд «Ночных волков» не попал под запрет: как объяснили чиновники, все участники мотопробега - на транспортных средствах, поэтому их поездка из Симферополя в Севастополь не попадает под определение массового мероприятия.

Присоединились к мотоциклистам и любители четырехколесного транспорта Фото: Виталий ПАРУБОВ

Присоединились к мотоциклистам и любители четырехколесного транспортаФото: Виталий ПАРУБОВ

Проехал в колонне даже БТР Фото: Виталий ПАРУБОВ

Проехал в колонне даже БТРФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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