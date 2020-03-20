Профилактика коронавируса в Крыму: Что с медицинскими масками

В Крыму по состоянию на 20 марта 2020 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19, однако власти региона ввели режим повышенной готовности и принимают все меры профилактики: с 17 марта на полуострове запретили массовые мероприятия, учебные заведения перешли на дистанционный режим работы, а чиновники проводят прием граждан онлайн.

Граждане чаще всего жалуются чиновникам на отсутствие медицинских масок в аптеках. КП-Крым собрала всю актуальную информацию по этому вопросу в одном материале.

Кому положено носить маски

Носить медицинские маски в Крыму обязали не только врачей, но и всех водителей общественного транспорта, чиновников, принимающих граждан лично. Рекомендовали обеспечить масками и продавцов в продуктовых магазинах.

Хватает ли масок

В аптеках Крыма маски стали дефицитным товаром. Медицинские организации полуострова обеспечены ими на 100%, а вот транспортные предприятия столкнулись с проблемами.

Потребность в масках у перевозчиков на сегодняшний день составляет 290 тысяч штук, а в наличии у предприятий есть всего 8,5 тысяч.

- На «КрымТроллейбусе» смогли выдать только по одной ватно-марлевой повязке для водителя с собой на смену [20 марта], у частных перевозчиков - [запас] еще на пару дней, - рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил передать на транспортные предприятия 20-тысячный запас, которым располагает Совмин, а также организовать регулярные поставки или проконтролировать индивидуальный пошив ватно-марлевых повязок.

Кроме того, Крым закупит три миллиона медицинских масок, которые после поступят в аптеки. По словам Аксенова, маски в дефиците по всей стране, и полуостров стоит в очереди на поставки, как и ряд других регионов РФ.

Сколько стоят маски

Цены взлетели не только в рознице, но и на оптовых закупках. Даже в Совете министров Крыма жалуются на поставщиков: маски есть в наличии только по 25-26 рублей за штуку, а хотя раньше это был копеечный товар. В рознице цены в крымских аптеках доходили до 56 рублей за штуку, но сейчас даже за такие деньги их найти проблематично.

Ударим повязками по дефициту

Недостаток одноразовых медицинских масок в Крыму намерены восполнять старыми добрыми ватно-марлевыми повязками. Местные швейные предприятия уже готовы начать производство.

- Швейные фабрики, ателье - в частности, Судак, Керчь, Ялта - они запускают работу для пошива ватно-марлевых повязок, - сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская призвала все швейные предприятия, у которых есть запасы марли на складах, сообщить об этом в Совет министров.

- Чтобы мы могли эту марлю приобрести и передать швейным фабрикам для изготовления масок, - отметила Романовская.

Планы – на бумагу

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил всем городам и районам предоставить в оперативный штаб точные цифры: сколько масок нужно в госучреждения и на предприятия, какое количество расходуется в день, какие есть запасы и как планируется их пополнять.

- Нужно понимать, когда все будут экипированы, чтобы спокойно работать, не разнося заразу, - подчеркнул Аксенов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Крыму 16 человек находятся в инфекционных изоляторах с подозрением на коронавирус, еще 212 - дома на карантине. На 14-дневную изоляцию отправляют всех, кто прибыл из-за рубежа. И в пунктах пропуска на границе с Украиной, и в аэропорту используют тепловизоры для контроля температуры. Пока ни одного человека с симптомами ОРВИ не выявили.

Граница с Украиной перекрыта, пропускают на территорию соседнего государства только граждан незалежной. Вернуться из соседней страны в Крым тоже могут только граждане РФ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Минздрав РФ:

8-800-733-33-34,

8-800-733-33-12

Крымское управление Роспотребнадзора:

+7 (978) 919-11-23.

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