Профилактика коронавируса в Крыму: Как будут работать МФЦ

С 23 марта многофункциональные центры «Мои Документы» (МФЦ) переходят на работу в особом режиме из-за угрозы коронавируса.

- Воспользоваться услугами центров Республики Крым можно будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи, - отмечают в пресс-службе МФЦ.

Получить талончик на прием можно с помощью стандартной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (портал Госуслуг). Чтобы ее подтвердить, нет необходимости приходить в центры «Мои Документы».

Готовые результаты будут выдавать без талона. Информацию о готовности документов можно получить в контакт-центре или в официальных группах «МФЦ» в социальных сетях .

В аналогичном режиме уже работают центры «Мои Документы» в ряде других регионов РФ: Ульяновской, Иркутской и Волгоградской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.

А ЧТО ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ?

Льготники могут записаться на получение государственных и муниципальных услуг через контакт-центр «МФЦ». Сотруднику колл-центра нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество, а также паспортные данные.

Кроме того, прорабатывается возможность рассылки льготникам SMS с номером полученного талона.

КОНКРЕТНО

Телефоны контакт-центра:

8 (3652) 604920 (многоканальный)

+7(978)9509450.

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