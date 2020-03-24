Скуловая имплантация Zygoma Implants в Москве: Надежная процедура по доступным ценам

Проблемы с зубами – это печальная участь, с которой уже столкнулись или которая в будущем ждет большинство из нас. Возрастные изменения, разрушение эмали, недостаточное внимание, гены, травмы и многое другое – все это рано или поздно приводит к полной или частичной потере зубного ряда.

Современная стоматология и ортопедия предлагает массу вариантов «замещения» утраченных зубов. Эти варианты отличаются стоимостью, удобством использования, скоростью осуществления протезирования, долговечностью, требованиями к костной ткани и так далее.

Метод «Все на 4» и «Все на 6»

Одним из наиболее удобных и быстрых методов протезирования считается технология «Все на 4» и «Все на 6», которая подходит в том случае, если удаляются или отсутствуют все зубы ряда.

Не вдаваясь в медицинские подробности, это установка несъемных протезов на 4 или 6 креплений, которые вживляются в костную ткань. Затем на крепления устанавливается ряд искусственных зубов (вплоть до всего ряда). Протез не снимается и не отличается внешне от «родных» зубов.

Преимущества методики – возможность получить новые зубы буквально за один день с немедленной нагрузкой, без необходимости снимать протез. Исключается необходимость в многоэтапных, сложных операциях, установке временных протезов.

Скуловая имплантация

Из-за особенностей данной процедуры, она не подходит для некоторых пациентов с атрофией кости, которым нельзя провести синус-лифтинг или костную пластику, а также пациентам с другими ограничениями, не позволяющими стоматологу-ортопеду установить крепления для протезов в кость. Например, из-за перенесенной травмы, сопутствующих заболеваний, неудачного опыта ранее проведенной имплантации.

Альтернативное решение для таких людей – скуловая имплантация в Москве комплексом Zygoma Implants. В отличие от традиционных «Все на 4» и «Все на 6» процедур, которые подразумевают установку креплений протеза в челюстную кость, этот подход предполагает дополнительную установку имплантов длиной 30-60 миллиметров в более надежную, «стерильную», кость скулы.

Несмотря на кажущуюся сложность процедуры, она относительно доступна в финансовом плане. Проведение протезирования в профильной клинике с сертификатами Zygoma гарантирует хорошую приживаемость, возможность дальнейшего полноценного протезирования, в том числе с мгновенной нагрузкой, долговечность и минимальный риск переимплантации.

Не является медицинским пособием. Получите актуальную информацию у сертифицированного стоматолога-ортопеда.

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