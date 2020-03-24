«Статус полуострова стабилен»: Крымский депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову
Стихотворение музыканта Сергея Шнурова о «никем не признанном Крыме» вызвало резонанс. Напомним, что месяц назад лидер группы «Ленинград» вступил в Партию Роста, а 23 марта опубликовал стихотворение, начинающееся со строк «Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш».
Далее артист пишет о том, что люди, не признающие воссоединение Крыма и России, подвергаются критике. Кроме того, по мнению Шнурова, цены на товары и услуги на полуострове слишком высокие, а бизнес не может развиваться из-за санкций.
Приводим полный текст стихотворения, учитывая цензуру:
«Крым наш, теперь чего же боле.
Никем не признанный, но ваш.
Но вы наверно поневоле,
От всех желаете оммаж
Услышать. Рабское единство
И строй фальшивых голосов.
Что не по вашему, все свинство,
Нет у суждений полюсов.
Пусть общая дороговизна
И есть свидетельства тому,
Ведь не один серьезный бизнес
Не открывается в Крыму.
И санкции, они ж на людях.
Все собирается в коллаж.
***** за слово без прелюдий.
А так, конечно, весь мир наш».
Конечно, стихотворение музыканта не осталось незамеченным. На следующий день депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек опубликовал ответ Шнурову в стихах и сказал, что его взгляды с музыкантом не совпадают.
Депутат ответил, что «постфактум – не украинский уже Крым», однако «статус полуострова стабилен». Бальбек при этом признал, что «это правда: и про ценник, и про бизнес, но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе».
«Крым наш! И, право, этот фактор
уже шесть лет влияет на весь мир.
Есть время «до» и есть постфактум -
Не украинский уже Крым.
Соседи все ж поднаторели
в блокадах, санкциях и оскорбительных речах.
Но Крым живет, и солнце светит
так же ярко, и украинский дух в Крыму зачах.
Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,
и что заправок выбор невелик.
Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе...
Что ж мир об этом никому не говорит?
Нет, весь мир - не наш, а наша лишь Россия,
И статус полуострова в ней стабилен и храним!
Жизнь Крыма «до» и «после» в плане созидания -
Два разных полюса. И этот факт неоспорим!»
Позже к поэтическому баттлу подключился крымский политолог Иван Мезюхо. Он отметил, что Сергей Шнуров не прав. Первую строчку политолог начал со слов «Крым наш, и в этом наша сила». Иван Мезюхо призвал прекратить распространять «бредни про Крым».
«Крым наш - и в этом наша сила,
Единство мыслей и рядов
Свободных граждан всей России,
Хранящих ценности основ.
Но не понять порочным ртам
Свободных духом и сознаньем.
Они привыкли по мозгам
Народу бить своим стенаньем.
Уймитесь, фаты, наконец,
Народ не с вами, вы – не с ним.
Заврались знатно вы вконец
Своими бреднями про Крым!»
СПРАВКА «КП»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров неоднократно выступал в Крыму. Впервые на территории российского полуострова он выступил в 2016 году. После чего попал в «чистилище» скандально известного украинского сайта «Миротворец» якобы за «незаконное посещение Крыма». 16 марта музыкант был в гостях на радио «Комсомольская правда» у Тины Канделаки. И на вопрос ведущей «чей Крым» артист ответил: «Поживем - увидим».
Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года. 16 марта прошел референдум, на котором большинство жителей региона высказалось за воссоединение региона с Россией.
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ИСТОЧНИК KP.RU