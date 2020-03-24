«Статус полуострова стабилен»: Крымский депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову

Стихотворение музыканта Сергея Шнурова о «никем не признанном Крыме» вызвало резонанс. Напомним, что месяц назад лидер группы «Ленинград» вступил в Партию Роста, а 23 марта опубликовал стихотворение, начинающееся со строк «Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш».

Далее артист пишет о том, что люди, не признающие воссоединение Крыма и России, подвергаются критике. Кроме того, по мнению Шнурова, цены на товары и услуги на полуострове слишком высокие, а бизнес не может развиваться из-за санкций.

Приводим полный текст стихотворения, учитывая цензуру:

«Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж

Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по вашему, все свинство,

Нет у суждений полюсов.

Пусть общая дороговизна

И есть свидетельства тому,

Ведь не один серьезный бизнес

Не открывается в Крыму.

И санкции, они ж на людях.

Все собирается в коллаж.

***** за слово без прелюдий.

А так, конечно, весь мир наш».

Конечно, стихотворение музыканта не осталось незамеченным. На следующий день депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек опубликовал ответ Шнурову в стихах и сказал, что его взгляды с музыкантом не совпадают.

Депутат ответил, что «постфактум – не украинский уже Крым», однако «статус полуострова стабилен». Бальбек при этом признал, что «это правда: и про ценник, и про бизнес, но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе».

«Крым наш! И, право, этот фактор

уже шесть лет влияет на весь мир.

Есть время «до» и есть постфактум -

Не украинский уже Крым.

Соседи все ж поднаторели

в блокадах, санкциях и оскорбительных речах.

Но Крым живет, и солнце светит

так же ярко, и украинский дух в Крыму зачах.

Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,

и что заправок выбор невелик.

Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе...

Что ж мир об этом никому не говорит?

Нет, весь мир - не наш, а наша лишь Россия,

И статус полуострова в ней стабилен и храним!

Жизнь Крыма «до» и «после» в плане созидания -

Два разных полюса. И этот факт неоспорим!»

Позже к поэтическому баттлу подключился крымский политолог Иван Мезюхо. Он отметил, что Сергей Шнуров не прав. Первую строчку политолог начал со слов «Крым наш, и в этом наша сила». Иван Мезюхо призвал прекратить распространять «бредни про Крым».

«Крым наш - и в этом наша сила,

Единство мыслей и рядов

Свободных граждан всей России,

Хранящих ценности основ.

Но не понять порочным ртам

Свободных духом и сознаньем.

Они привыкли по мозгам

Народу бить своим стенаньем.

Уймитесь, фаты, наконец,

Народ не с вами, вы – не с ним.

Заврались знатно вы вконец

Своими бреднями про Крым!»

СПРАВКА «КП»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров неоднократно выступал в Крыму. Впервые на территории российского полуострова он выступил в 2016 году. После чего попал в «чистилище» скандально известного украинского сайта «Миротворец» якобы за «незаконное посещение Крыма». 16 марта музыкант был в гостях на радио «Комсомольская правда» у Тины Канделаки. И на вопрос ведущей «чей Крым» артист ответил: «Поживем - увидим».

Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года. 16 марта прошел референдум, на котором большинство жителей региона высказалось за воссоединение региона с Россией.

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