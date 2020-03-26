2020-03-26T11:11:22+03:00
Происшествия

Зафиксирован сигнал спасательного буя летчика Су-27, потерпевшего крушение в Черном море

В этот район направлено шесть кораблей и судов Черноморского флота и пограничной береговой охраны
Надежда ДАЦЮК
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Сигнал о том, что военный самолет потерпел крушение, поступила вечером 25 мартаСигнал о том, что военный самолет потерпел крушение, поступила вечером 25 мартаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Черном море установили предполагаемое местоположение спасательного средства, на котором может ждать помощи пилот упавшего 25 марта истребителя Су-27.

Район поиска определили по информации вертолета Ка-52 морской авиации ЧФ РФ.

- Утром мы получили сообщение от коллег из Черноморского флота. Они установили предполагаемый район, откуда идет сигнал, от аварийного автоматического буя. В этот район направлены два наших буксира и в общей сложности шесть кораблей и судов Черноморского флота и морской пограничной береговой охраны, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, для воздушного поиска сложилась не очень благоприятная ситуация.

- Сейчас низкая облачность, и вертолеты не могут опуститься ниже этой кромки, это опасно. Так что, поиск ведется только судами. Также вероятно, что район поиска будет смещаться из-за сильного подводного течения, - уточнил пресс-секретарь Росморречьфлота.

Напомним, вечером 25 марта у берегов Крыма потерпел крушение военный самолет Су-27. По информации Минобороны, самолет выполнял плановые полеты. Поздно вечером экипаж подал аварийный сигнал в 50 км от Феодосии. В предполагаемый район крушения сразу же направили спасателей, но поисковые работы осложнились сложными погодными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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