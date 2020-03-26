Информация о сигнале радиомаяка не подтвердилась: Поиски летчика упавшего в Черном море Су-27 продолжаются

В Черном море продолжают искать летчика истребителя Су-27, который потерпел крушение вечером 25 марта. Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка не подтвердилась, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

- Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась, - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, поисково-спасательные мероприятия продолжаются. В операции задействовано 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда.

Кроме того, ведется разведка с воздуха экипажами четырех вертолетов. Также к поискам привлекли беспилотники Черноморского флота.

Пилота ищут в трех районах акватории моря общей площадью 350 квадратных миль, уточнили в Минобороны. К поискам летчика планируют привлечь еще четыре корабля и одно судно. Поисковая операция затрудняется штормом и сильными порывами ветра до 17 метров в секунду.

Ранее в пресс-службе Росморречьфлота сообщили, что вертолет Ка-52 морской авиации ЧФ РФ зафиксировал сигнал от аварийного автоматического буя самолета Су-27. Истребитель Су-27 пропал с радаров 25 марта около 20.10 во время проведения плановых полетов над Черным морем.

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