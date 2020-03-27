Многоквартирные дома в Симферополе остались без дезинфекции
Для профилактики распространения коронавируса дезинфекция подъездов многоквартирных домов должна проводиться один раз в два дня с генеральной уборкой. В Симферополе этого нет и близко - местные управляющие компании и без того уборку подъездов проводят абы как, не говоря уже о какой-то специальной обработке. Почему? Ждут указания свыше, и обязательно с источником финансирования.
ПОРУЧЕНО ГЛАВОЙ
- Поручение главы было еще на прошлой неделе, поэтому необходимо ускорить принятие мер по обработке подъездов, - вещает на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. И сам же признается, что у муниципалитетов нет понимания, как ее проводить?
В Алуште пошли путем централизованной закупки ранцевых опрыскивателей для садоводов и огородников. Удобная конструкция, особых навыков не надо, стоит 300-1500 рублей, заливай раствор хлорки и обрабатывай, чего уж проще?
Обработке подлежат все контактные поверхности. Фото: пресс-служба администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЮ НЕ ДО ПРОФИЛАКТИКИ
- Роспотребнадзор четко обозначил, что дезинфекция проводится там, где были выявлены больные, - разъяснил КП-Крым начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко. - В Симферополе это два адреса. Граждан на самоизоляции это не касается. Но, предполагаю, что в ближайшее время будем обрабатывать все.
Чтобы приступить к обработке, МУПы ждут распоряжения с указанием источников финансирования. В тариф на содержание имущества входит дератизация и дезинфекция, но всего лишь раз в год. И кто понесет расходы, или их компенсирует их, управляющие компании хотят знать.
КАК НА МАТЕРИКЕ
Город Тула по количеству жителей равен Симферополю. Число выявленных больных коронавирусом аналогичное - 7 лабораторно подтвержденных случаев. Но подъезды домов обрабатываются дважды в неделю.
- Все контактные поверхности - домофон, ручки дверей, кнопка вызова лифта и панель в лифте, обрабатываются ежедневно, - рассказал КП-Крым руководитель одной из управляющих компаний Тулы. - И тут не в распоряжениях дело - мы сами понимаем, насколько серьезная ситуация, и если будет очаг на нашей территории, к чему это может привести.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С 26 марта муниципальные управляющие компании Ялтинского региона преступили к санитарной обработке лифтов, входных дверей, перил (поручней), мусоропроводов, пролетов в многоквартирных жилых домах. Соответствующее поручение дал глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Кроме того, жители многоквартирных домов могут обратиться в управляющие компании за получением соответствующих дезинфицирующих средств.
В Керчи уже обработали около 60% многоквартирных домов, или более 1500 подъездов. Первый этап профилактических мероприятий по дезинфекции власти города-героя обещают завершить в ближайшие дни. Управляющие компании продолжают закупать специальные дезинфицирующие растворы, а также средства индивидуальной защиты для сотрудников.
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ИСТОЧНИК KP.RU