2020-03-30T21:24:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму выпустили первую партию антисептиков с эфирными маслами

Цена на средства возмутила крымчан. За гель придется отдать до 500 рублей [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Антисептики уже поступили в продажу. Фото: Архив "КП"Антисептики уже поступили в продажу. Фото: Архив "КП"
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В Крыму выпустили первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды.

- Мы расширили линейку производства продукции в связи с большим спросом и дефицитом антисептиков, который сегодня испытывают крымчане из-за пандемии, - сообщили на предприятии.

Косметические средства производят на основе изопропилового спирта с добавлением глицерина и эфирного масла лаванды.

За счет глицерина масло лаванды остается на коже и продлевает антимикробное действие средства на руках.

По информации производителя, пока выпущено 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей антисептическим эффектом. А в ближайшее время на предприятии выпустят 40 тысяч единиц антисептиков.

Спреи и гели можно будет купить на крымских автозаправках. Вскоре они появятся в аптеках, сетевых магазинах полуострова и на сайте компании.

Крымский производитель планирует направить свою продукцию и в Москву, где ее будут продавать в одной из столичных торговых сетей.

Отметим, что цена у геля немалая - он стоит около 500 рублей. Такая стоимость столь востребованного продукта возмутила крымчан. В соцсетях жители полуострова обсуждают, что по такой цене можно купить другие антибактериальные средства, которые намного больше по объему.

Ранее три предприятия легкой промышленности Крыма занялись пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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