Расписание движения электричек в Крыму в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы
Из-за коронавируса в Крыму отменили 20 рейсов пригородных поездов. Также временно перестали ходить рельсовые автобусы Керчь - Анапа - Керчь.
Кроме того, оператор перевозок - Южная пригородная пассажирская компания - отложил запуск железнодорожных экспрессов Керчь - Симферополь и Севастополь - Евпатория.
«Комсомолка» публикует актуальное расписание электричек на период с 5 по 14 апреля 2020 года.
№ 6641/42 Симферополь – Евпатория
Отправление - 05.40, прибытие – 7.15
№ 6655/56 Симферополь – Евпатория
Отправление – 18.05, прибытие – 19.45
№ 6672/71 Евпатория – Симферополь
Отправление – 05.30, прибытие – 7.10
№ 6684/83 Евпатория – Симферополь
Отправление 17.55, прибытие – 19.35
№ 6932 Симферополь – Севастополь
Отправление – 05.15, прибытие – 07.05
№ 6941 Симферополь – Севастополь
Отправление – 17.50, прибытие – 19.40
№ 6931 Севастополь – Симферополь
Отправление – 05.20, прибытие – 07.10
№ 6942 Севастополь – Симферополь
Отправление – 17.50, прибытие – 19.40
№ 6620 Симферополь – Джанкой
Отправление – 9.00, прибытие – 10.40
№ 6630 Симферополь – Джанкой
Отправление – 20.30, прибытие – 22.10
№ 6617 Джанкой – Симферополь
Отправление – 05.20, прибытие – 07.00
№ 6629 Джанкой – Симферополь
Отправление – 17.35, прибытие – 19.15
№ 6616 Симферополь – Соленое озеро
Отправление – 06.05, прибытие – 08.30
№ 6628 Симферополь – Соленое озеро
Отправление 18.50, прибытие – 20.56
№ 6601 Соленое озеро – Симферополь
Отправление – 05.55, прибытие – 07.45
№ 6627 Соленое озеро – Симферополь
Отправление – 15.05, прибытие – 17.15
№ 6741 Джанкой – Керчь
Отправление – 02.15, прибытие – 07.05
№ 6743 Джанкой – Керчь
Отправление – 06.00, прибытие – 11.05
№ 6745 Керчь – Джанкой
Отправление – 08.25, прибытие – 13.20
№ 6742 Керчь – Джанкой
Отправление - 14.45, прибытие – 19.10
№ 6744 Керчь – Джанкой
Отправление – 21.10, прибытие – 01.45
№ 6759 Армянск – Феодосия
Отправление – 07.05, прибытие – 11.50
№ 6760 Феодосия – Армянск
Отправление 18.05, прибытие – 21.00
№ 6756 Феодосия – Владиславовка
Отправление – 08.05, прибытие – 08.40
№ 6758 Феодосия – Владиславовка
Отправление – 15.45, прибытие – 16.20
№ 6764 Феодосия – Владиславовка
Отправление – 20.40, прибытие – 21.15
№ 6755 Кировская – Феодосия
Отправление – 06.10, прибытие – 07.10
№ 6757 Владиславовка – Феодосия
Отправление – 09.05, прибытие – 09.40
№ 6761 Владиславовка – Феодосия
Отправление – 16.55, прибытие – 17.30
№ 6752 Джанкой – Армянск
Отправление – 19.40, прибытие – 21.15
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ИСТОЧНИК KP.RU