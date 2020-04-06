Расписание движения электричек в Крыму в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы

Из-за коронавируса в Крыму отменили 20 рейсов пригородных поездов. Также временно перестали ходить рельсовые автобусы Керчь - Анапа - Керчь.

Кроме того, оператор перевозок - Южная пригородная пассажирская компания - отложил запуск железнодорожных экспрессов Керчь - Симферополь и Севастополь - Евпатория.

«Комсомолка» публикует актуальное расписание электричек на период с 5 по 14 апреля 2020 года.

№ 6641/42 Симферополь – Евпатория

Отправление - 05.40, прибытие – 7.15

№ 6655/56 Симферополь – Евпатория

Отправление – 18.05, прибытие – 19.45

№ 6672/71 Евпатория – Симферополь

Отправление – 05.30, прибытие – 7.10

№ 6684/83 Евпатория – Симферополь

Отправление 17.55, прибытие – 19.35

№ 6932 Симферополь – Севастополь

Отправление – 05.15, прибытие – 07.05

№ 6941 Симферополь – Севастополь

Отправление – 17.50, прибытие – 19.40

№ 6931 Севастополь – Симферополь

Отправление – 05.20, прибытие – 07.10

№ 6942 Севастополь – Симферополь

Отправление – 17.50, прибытие – 19.40

№ 6620 Симферополь – Джанкой

Отправление – 9.00, прибытие – 10.40

№ 6630 Симферополь – Джанкой

Отправление – 20.30, прибытие – 22.10

№ 6617 Джанкой – Симферополь

Отправление – 05.20, прибытие – 07.00

№ 6629 Джанкой – Симферополь

Отправление – 17.35, прибытие – 19.15

№ 6616 Симферополь – Соленое озеро

Отправление – 06.05, прибытие – 08.30

№ 6628 Симферополь – Соленое озеро

Отправление 18.50, прибытие – 20.56

№ 6601 Соленое озеро – Симферополь

Отправление – 05.55, прибытие – 07.45

№ 6627 Соленое озеро – Симферополь

Отправление – 15.05, прибытие – 17.15

№ 6741 Джанкой – Керчь

Отправление – 02.15, прибытие – 07.05

№ 6743 Джанкой – Керчь

Отправление – 06.00, прибытие – 11.05

№ 6745 Керчь – Джанкой

Отправление – 08.25, прибытие – 13.20

№ 6742 Керчь – Джанкой

Отправление - 14.45, прибытие – 19.10

№ 6744 Керчь – Джанкой

Отправление – 21.10, прибытие – 01.45

№ 6759 Армянск – Феодосия

Отправление – 07.05, прибытие – 11.50

№ 6760 Феодосия – Армянск

Отправление 18.05, прибытие – 21.00

№ 6756 Феодосия – Владиславовка

Отправление – 08.05, прибытие – 08.40

№ 6758 Феодосия – Владиславовка

Отправление – 15.45, прибытие – 16.20

№ 6764 Феодосия – Владиславовка

Отправление – 20.40, прибытие – 21.15

№ 6755 Кировская – Феодосия

Отправление – 06.10, прибытие – 07.10

№ 6757 Владиславовка – Феодосия

Отправление – 09.05, прибытие – 09.40

№ 6761 Владиславовка – Феодосия

Отправление – 16.55, прибытие – 17.30

№ 6752 Джанкой – Армянск

Отправление – 19.40, прибытие – 21.15

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