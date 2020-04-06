2020-04-06T18:48:59+03:00
Общество

Расписание движения троллейбусов в Крыму в период самоизоляции: Как будет ходить электротранспорт

«Комсомолка» публикует актуальное расписание движения междугородних троллейбусов в Крыму с 6 апреля 2020 года
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Междугородние троллейбусы снова запустили по многочисленным просьбам крымчанМеждугородние троллейбусы снова запустили по многочисленным просьбам крымчанФото: Анастасия ЖУКОВА
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Движение междугородних троллейбусов СимферопольАлушта и Алушта – Ялта возобновили с 6 апреля.

Отправиться из столицы Крыма в город-курорт можно будет в 6.00 и 8.00.

Ранее в целях профилактики коронавируса со 2 апреля все троллейбусные и автобусные рейсы между городами Крыма отменили. Однако, по многочисленным просьбам крымчан власти решили вернуть троллейбусное сообщение между городами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, расписание еще будет корректироваться, за всеми обновлениями стоит следить на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус». Билеты следует покупать у водителей. «Комсомолка» публикует актуальное троллейбусное расписание в Крыму с 6 апреля 2020 года: Симферополь – Алушта

Отправление – 6.00 и 8.00 Алушта – Симферополь

Отправление - 6.10 и 08.10 Алушта – Ялта:

Отправление - 6.55 и 8.00

Ялта – Алушта

Отправление - 6.40 и 7.50

Симферополь – Алушта

Отправление – 18.00 и 20.00 Алушта – Ялта

Отправление – 18.55 и 20.00 Ялта – Алушта

Отправление – 18.40 и 20.10 Алушта – Симферополь

Отправление – 18.10 и 19.50

КСТАТИ

Актуальное расписание электричек во время самоизоляции в Крыму смотрите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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