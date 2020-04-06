Расписание движения троллейбусов в Крыму в период самоизоляции: Как будет ходить электротранспорт

Движение междугородних троллейбусов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта возобновили с 6 апреля.

Отправиться из столицы Крыма в город-курорт можно будет в 6.00 и 8.00.

Ранее в целях профилактики коронавируса со 2 апреля все троллейбусные и автобусные рейсы между городами Крыма отменили. Однако, по многочисленным просьбам крымчан власти решили вернуть троллейбусное сообщение между городами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, расписание еще будет корректироваться, за всеми обновлениями стоит следить на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус». Билеты следует покупать у водителей. «Комсомолка» публикует актуальное троллейбусное расписание в Крыму с 6 апреля 2020 года: Симферополь – Алушта

Отправление – 6.00 и 8.00 Алушта – Симферополь

Отправление - 6.10 и 08.10 Алушта – Ялта:

Отправление - 6.55 и 8.00

Ялта – Алушта

Отправление - 6.40 и 7.50

Симферополь – Алушта

Отправление – 18.00 и 20.00 Алушта – Ялта

Отправление – 18.55 и 20.00 Ялта – Алушта

Отправление – 18.40 и 20.10 Алушта – Симферополь

Отправление – 18.10 и 19.50

КСТАТИ

Актуальное расписание электричек во время самоизоляции в Крыму смотрите по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим всеобщей самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля

Указ о продлении всеобщего режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года подписал глава Крыма Сергей Аксенов (подробнее)

Можно ли ездить на дачу в Крыму в период карантина: рекомендации и советы врачей

«Комсомолка» поинтересовалась у экспертов, можно ли ездить на дачу в Крыму в период карантина (подробнее)

Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Крыму 2020: Междугородние рейсы отменили

«Комсомолка» узнала, как будет ходить общественный транспорт на период самоизоляции (подробнее)

Работа такси в Симферополе в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу

Что ждет такси в Симферополе в период карантина и как изменился рынок перевозок в Крыму (подробнее)

Грузоперевозки в Крыму в период самоизоляции: какие правила необходимо соблюдать

В период самоизоляции грузоперевозки в Крыму не прекращаются и не ограничиваются (подробнее)