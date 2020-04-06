Расписание движения троллейбусов в Крыму в период самоизоляции: Как будет ходить электротранспорт
Движение междугородних троллейбусов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта возобновили с 6 апреля.
Отправиться из столицы Крыма в город-курорт можно будет в 6.00 и 8.00.
Ранее в целях профилактики коронавируса со 2 апреля все троллейбусные и автобусные рейсы между городами Крыма отменили. Однако, по многочисленным просьбам крымчан власти решили вернуть троллейбусное сообщение между городами.
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, расписание еще будет корректироваться, за всеми обновлениями стоит следить на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус». Билеты следует покупать у водителей. «Комсомолка» публикует актуальное троллейбусное расписание в Крыму с 6 апреля 2020 года: Симферополь – Алушта
Отправление – 6.00 и 8.00 Алушта – Симферополь
Отправление - 6.10 и 08.10 Алушта – Ялта:
Отправление - 6.55 и 8.00
Ялта – Алушта
Отправление - 6.40 и 7.50
Симферополь – Алушта
Отправление – 18.00 и 20.00 Алушта – Ялта
Отправление – 18.55 и 20.00 Ялта – Алушта
Отправление – 18.40 и 20.10 Алушта – Симферополь
Отправление – 18.10 и 19.50
КСТАТИ
Актуальное расписание электричек во время самоизоляции в Крыму смотрите по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU