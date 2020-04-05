Итоги фотоконкурса Комсомолки: Самые обаятельные и успешные женщины Крыма 2020

Красота спасет мир. И во время пандемии коронавируса мир как никогда нуждается в красоте и хороших новостях! К сожалению, из-за напряженной работы, которую нашей редакции обеспечила упомянутая пандемия, мы выдаем эту новость позже, чем планировали. Итак...

Почти месяц, со 2 по 27 марта, вы, дорогие читатели, голосовали за самых красивых, успешных, обаятельных и привлекательных женщин нашего полуострова. Голосование было остановлено 27 марта в 12.00.

По количеству ваших голосов мы определили победительниц - по одной в каждой из девяти номинаций. Они уже получили вашу любовь и признание, а еще - получат подарки от наших партнеров и спонсоров.

АРТИСТЫ

Победитель - Арзы Меджидова (2083 голоса), солистка Крымской государственной филармонии.

Арзы Меджидова

АКТИВИСТЫ, ВОЛОНТЕРЫ, ОБЩЕСТВЕННИКИ

Победитель - Елена Копытич (27318 голосов), председатель общественной организации местной национально-культурной автономии белорусов г. Симферополь «Земляки».

Елена Копытич

БИЗНЕСВУМЕН

Победитель - Наталия Стамбульникова (6683 голоса), председатель Ассоциации малых отелей Крыма и управляющая виллой «Deep Town»..

Наталия Стамбульникова

ВРАЧИ

Победитель - Ирина Влахова (3634 голоса), врач-эндокринолог, работает в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки. Общий врачебный стаж работы – 25 лет, по эндокринологии – 22 года.

Ирина Влахова

МЕДИА

Победитель - Алена Крымская (2238 голосов), гастрономический и культурный обозреватель.

Алена Крымская

МЭРЫ

Победитель - Елена Проценко (34749 голосов), глава администрации Симферополя

Елена Проценко

ПОВАРА, БАРМЕНЫ, БАРИСТА

Победитель - Наталья Шелаева (678 голосов), бренд-пекарь и владелица сети кафе «23 cafe Boulangerie»

Наталья Шелаева

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Победитель - Виктория Кондратская (1327 голосов), кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. Вернадского.

Виктория Кондратская

СПОРТСМЕНЫ

Победитель - Вера Ребрик (921 голос), заслуженный мастер спорта, легкоатлетка.

Вера Ребрик

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА - КОМПАНИЯ 5 Five Stars

Компания 5 Five Stars дарит массажные виброплатформы трем победителям, которые наберут наибольшее количество голосов среди всех номинаций!

Официальный сайт компании: https://5five-stars.ru/

Фото

Спонсор фотоконкурса - компания "Альянс Стратег Крым"

Компания "Альянс Стратег Крым" - консалтинговая компания, которая занимается проведением бизнес-мероприятий, мастер-классов, конференций и курсов на тему управления. Мы предоставляем и помогаем внедрить на предприятии уникальные управленческие технологии для собственников и ТОП-руководителей.

ВНИМАНИЕ!

Компания "Альянс Стратег Крым" дарит трем победителям конкурса в номинациях "Бизнесвумен", "Мэры" и "Медиа" сертификаты на БЕСПЛАТНЫЕ программы от компании. При поддержке МОО МСП "Новая Формация".

Ссылки на наши соцсети:

https://vk.com/strateg_crimea

https://www.facebook.com/strategalyansev.ru/

Инстаграм: @strаteg_crimea

Сайт: www.strateg-crimea.ru

Фото

Спонсор фотоконкурса ювелирная выставка "МИР САМОЦВЕТОВ"

Фото

Спонсор фотоконкурса - Дом бабочек в Крыму! Удивите любимых - подарите живую огромную бабочку!

Доставка из Бахчисарая по всему Крыму

Подробности: https://vk.com/club80754401

Фото

Партнер фотоконкурса - салон красоты "Pleslas" в Евпатории