2020-03-27T18:57:18+03:00
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Как будут работать банки с 30 марта по 5 апреля в Крыму

«Комсомолка» сообщает, как будут работать банки с 30 марта по 5 апреля в Крыму
Никита ПОЛЬКО
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Некоторые отделения сократят свой рабочий день на несколько часов.Некоторые отделения сократят свой рабочий день на несколько часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной президентом Владимиром Путиным, отделения банка РНКБ будут работать в сокращенном режиме. На один час сократят работу отделения «Генбанка», тогда как «Банк Россия» намерен работать в штатном режиме.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе РНКБ, более ста отделений банка будут работать по индивидуальному графику, с которым можно ознакомиться в разделе «Офисы и банкоматы».

Тем не менее, заработные платы, пенсии и социальные пособия будут зачисляться в стандартном режиме.

Часть банкоматов и терминалов самообслуживания финучреждения будет работать в режиме 24/7. Со списком устройств, работающих круглосуточно, можно ознакомиться в разделе «Офисы и банкоматы».

При этом клиентам рекомендуют пользоваться услугами банка не выходя из дома с помощью интернета. Клиентам-юридическим лицам также рекомендует удаленное обслуживание.

КЛИЕНТАМ ПОМОГУТ

Кроме того, сегодня в РНКБ разрабатывает план поддержки как физических, так и юридических лиц: внедряет программу реструктуризации действующих кредитов для представителей малого и среднего бизнеса с возможностью отсрочки погашения основной суммы кредита до 6 месяцев и отсрочки по оплате процентов до 3 месяцев.

Кредитные каникулы будут распространяться для представителей транспортной, гостиничной и торговой отраслей, а также сфер недвижимости, услуг, розничной и оптовой торговли непродовольственными товарами, чей бизнес пострадал от последствий пандемии. При этом выдача кредитных средств по заключенным кредитным договорам осуществляется в штатном режиме.

Также РНКБ планирует запустить кредитный продукт на льготных условиях для предпринимателей, предназначенный для выплаты заработных плат сотрудникам своих предприятий. В сложившейся ситуации банк также отменяет в апреле фиксированную комиссию для торговых предприятий по платежным терминалам, начисление которой зависит от оборотов по эквайрингу.

Для физических лиц реализована процедура реструктуризации задолженности по потребительским кредитам, которая позволяет в индивидуальном порядке в случае ухудшения финансового состояния получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев или увеличить срок кредита с уменьшением платежа.

Кроме того, по действующим кредитам физических лиц, у которых очередной платеж по графику выпадает на период с 28.03.2020 по 05.04.2020, дата платежа будет перенесена на ближайший рабочий день - 06.04.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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