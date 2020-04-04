Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 апреля 2020: Первых выздоровевших - выписали

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, ВЫПИСАЛИ

В Крыму выписали из больниц двоих жителей Крыма, у которых ранее диагностировали коронавирус. Один пациент проходил лечение в Евпатории, другая - в Саках.

В Минздраве подчеркивают, что им оказали всю необходимую медицинскую помощь, и повторные тесты на коронавирус дали отрицательный результат, поэтому крымчане могут вернуться домой.

При этом в стационаре находятся под медицинским наблюдением еще более 60 жителей полуострова.

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТМЕНИЛИ ЯРМАРКИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Власти решили, что ярмарки - больше не способ сдерживания цен, хватит на время всеобщей самоизоляции и рынков.

Ранее горожане массово жаловались на нарушения масочного режима во время ярмарок выходного дня, а также на то, что продавцы не носят перчатки и не соблюдают дистанцию между палатками.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СИМФЕРОПОЛЯ СОГЛАСИЛИСЬ СНИЗИТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ

Из-за всеобщей самоизоляции крупные ТРЦ Симферополя по сути простаивают закрытыми на три четверти, ведь чиновники запретили работать практически всем их арендаторам, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и магазинов с хозтоварами первой необходимости, но и у них резко снизилось количество посетителей.

В итоге четыре крупных ТРЦ после совещания с крымскими властями согласились понизить стоимость аренды за время простоя, чтобы предприниматели могли пережить этот непростой для всех период.

АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ ПРИНИМАЕТ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ РЕЙСОВ

Аэропорт Симферополя отменил 65% рейсов на ближайшее время. Средняя загрузка самолета - всего 26%.

Сокращение числа рейсов в воздушной гавани прогнозируют и далее.

Всем пассажирам, прибывающим в Крым, измеряют температуру с помощью дистанционных тепловизоров. Кроме того, теперь там дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые берут контактные данные у всех пассажиров и просят заполнить анкету.

Кроме того, не работают больше половины крымских автостанций, так как отменили междугородние рейсы.

Также временно не будет 20 рейсов электричек по Крыму.