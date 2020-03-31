Нарушение домашнего режима самоизоляции в Крыму: Какие штрафы предусмотрены

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, все, кто прибыл из-за границы должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, а граждане старше 65 лет - как минимум до конца нерабочей недели, 5 апреля.

Аналогичные требования предъявляют и к сожителям самоизолированных. Тем, кто приехал из-за рубежа, в течение двух недель нельзя выходить из дома вообще ни под каким предлогом. Пенсионерам можно выйти, но только в случае крайней необходимости: для посещения продуктового магазина, аптеки, чтобы выбросить мусор, выгулять собаку.

Полиция штрафует всех нарушителей по статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Физические лица платят до 500 рублей, а должностные лица - до 1000 рублей.

Бизнесменов же, которым запретили работать с 28 марта по 5 апреля, наказывают посерьезнее. Так, им грозит принудительная остановка деятельности на три месяца, а также штраф в 10-20 тысяч рублей.

Вот только штрафы совсем скоро резко увеличат: 31 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении соответствующие поправки в КоАП.

Так, штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юрлица будут платить от 200 до 500 тысяч рублей. Им также может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Эти изменения вступят в силу, как только президент подпишет соответствующий указ.

Если же вы повторно нарушили карантинные нормы или указ главы Крыма, вас привлекут уже по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностных лиц...). По этой статье можно "заработать" штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток административного ареста.

КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В случае нарушения режима самоизоляции, из-за которого заразились другие люди, можно получить уже уголовную статью.

Так, против первого крымчанина, больного коронавирусом, уже завели уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Он нарушил режим самоизоляции, посетив медицинский центр, а там заразил коронавирусом врача.

Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы, если виновный заразил несколько человек. Если зараженный умрет, то инфицированному грозит до пяти лет срока.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что крымчан, которые нарушат режим самоизоляции по предписанию, принудительно поместят в обсерватор.

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