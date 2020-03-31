2020-04-06T13:02:37+03:00
Здоровье

Павел Ващенко: Самолечение остеохондроза почти всегда приводит к ухудшению состояния

Директор симферопольского «Ортомедцентра», травматолог-ортопед Павел Ващенко рассказал о главных ошибках лечения заболевания позвоночника
Степан ОСТИНОВ
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Для человека остеохондроз — это совершенно природное заболевание, связанное с прямохождением и продолжительностью жизни современных людей.Для человека остеохондроз — это совершенно природное заболевание, связанное с прямохождением и продолжительностью жизни современных людей.
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Плата за прямохождение

Специалисты утверждают, что порядка 80% людей старше 45 лет время от времени испытывают боли в спине. В эту статистику достаточно легко поверить, ведь жалуются на спину сейчас даже школьники! Чаще всего причина болей в позвоночнике, особенно у старшего поколения - остеохондроз.

- Остеохондроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночного столба. Если говорить проще, то это разрушение хрящевой ткани межпозвоночных дисков, из-за чего расстояние между позвонками уменьшается, - говорит травматолог-ортопед с 20-летним стажем, директор первого в Крыму специализированного центра по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата Павел Ващенко. - Чаще всего остеохондроз затрагивает позвонки шейного и поясничного отдела, хотя проблемы могут возникнуть и в грудном отделе.

В чем же причина остеохондроза? Как говорят некоторые травматологи, остеохондроз — это расплата человека за прямохождение. У животных, передвигающихся на четырех конечностях, остеохондроза нет. А вот, например, у обезьян, что пытаются, подражая человеку, ходить на двух лапах, ветеринары находят признаки остеохондроза. Другими словами, для человека — это совершенно природное заболевание, плата за наше прямохождение и возросшую продолжительность жизни.

Симптомы остеохондроза

Первый и главный признак остеохондроза — локальная боль в одном из отделов позвоночника из-за разрушения межпозвоночных суставов. При этом боль не отдает в ногу или в руку, она похоже на внезапный «прострел» в спине.

- Остеохондроз может затрагивать и нервные структуры: межпозвоночное пространство уменьшается, поэтому позвонки защемляют нервы. В итоге происходит воспаление седалищного нерва, появляется межреберная невралгия — и при такой ситуации боль может отдавать в руку или в ногу, - продолжает Павел Ващенко. - Первым делом нужно выпить обезболивающее. Это вполне естественно, терпеть боль нельзя. Но если через 3-5 дней боль не уменьшилась, нужно немедленно обращаться к квалифицированному специалисту.

Блокада боли и физиопроцедуры

Итак, пациент обращается к доктору с болями в спине. Первое, что сделает грамотный специалист — назначит исследования. Причиной болей в спине могут быть десятки заболеваний, поэтому в «Ортомедцентре» или иной клинике высокого уровне назначается рентгенография, компьютерная томография или МРТ.

- Если результаты исследования подтверждают остеохондроз, то тогда мы уже выходим на правильное комплексное лечение, которое подбирает специалист индивидуально — исходя из состояния пациента, - уточняет директор «Ортомедцентра».

Главная задача в самом начале лечения — убрать болевой синдром и воспаление. При помощи лекарств и лечебных блокад необходимо унять боль хотя бы на 50%, после чего уже можно переходить к восстановительным мероприятиям.

Стол для аппаратной кинезитерапии

Стол для аппаратной кинезитерапии

- Среди максимально эффективных в лечении остеохондроза процедур можно отметить интеллектуальный физиотерапевтический комбайн, ультразвуковую терапию, ударно-волновую терапию, профилактор Евминова и так далее. Особенно хочется обратить внимание на кинезистол, который заменяет работу мануального терапевта в автоматическом и самое главное — индивидуальном режиме. Все эти процедуры и уникальное оборудование есть в распоряжении «Ортомедцентра». Здесь же высококвалифицированные специалисты разработают индивидуальный комплекс упражнений для мышц спины, - подчеркнул Павел Ващенко.

ВАЖНО!

травматолог-ортопед с 20-летним стажем, директор первого в Крыму специализированного центра по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата Павел Ващенко.

травматолог-ортопед с 20-летним стажем, директор первого в Крыму специализированного центра по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата Павел Ващенко.

Павел Ващенко: Три самые распространенные ошибки при лечении остеохондроза

1. Самолечение массажем, грязями, разогревающими кремами, мануальной терапией без назначения врача.

- Этим, к сожалению, грешат почти все пациенты. То ли потому что самолечение — это в крови у наших людей, то ли от разочарования после визита в обычную поликлинику, но факт остается фактом. Нужно понять главное: в подавляющем большинстве случаев самолечение может ТОЛЬКО УСУГУБИТЬ ПРОБЛЕМУ. Например, мануальная терапия при межпозвоночных грыжах противопоказана, а люди прибегают к этому методу без диагноза и грамотной консультации профессионала.

2. После снятия болевого синдрома с помощью лекарств многие пациенты уверены, что уже вылечились — и отказываются от физиологических процедур.

- Это большая ошибка. Если игнорировать физиологические процедуры, боли рано или поздно вернутся, но только с удвоенной силой и с возможными осложнениями в виде грыж и защемления нервов. Если не применять весь комплекс физиологических процедур, все это приведет к операции или даже инвалидности. Помните: нет пилюли против остеохондроза, но есть комплексное лечение.

3. После первого курса физиологических процедур пациенты забывают о лечении в будущем до первого «прострела» в спине.

- Если уж у Вас диагностировали остеохондроз, то это на всю жизнь, и всю жизнь нужно заботиться об этой проблеме. Даже если у Вас ничего не болит, все равно раз в год или в полгода — в зависимости от рекомендация специалиста — нужно показываться травматологу и проходить физиопроцедуры. Иначе боль обязательно вернется.

Здание "Ортомедцентра" в Симферополе

Здание "Ортомедцентра" в Симферополе

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