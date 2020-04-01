Фаттах Шодиев: Социальная ответственность бизнеса перед страной

Фаттах Шодиев, закончив школу, успешно поступил в МГИМО, где обучался искусству дипломатии и осваивал постулаты международного права. Определенное время он работал в редакции газеты, где поднаторел в коммуникационных навыках. Годы в газете он всегда вспоминает с теплотой - гордится, что довелось общаться и работать со светлыми умами. Завершив с отличием учебу в вузе, Фаттах Шодиев получает должность советника группы торгового представительства Союза в Японии.

Положение Фаттаха Шодиева в обществе

Нынешний миллиардер и филантроп Фаттах Шодиев родился в обычной семье Узбекской ССР, а сейчас имеет гражданство Бельгии. Развитие своего бизнеса начал еще в Казахстане, когда в СССР разрешили «самостоятельную деятельность». За последние годы круг интересов предпринимателя Патоха Шодиева расширился на восток Европы, Африку, Китай. А главный офис его компании расположился в Лондоне.

Во время пребывания в стране цветущих сакур, он научился у потомков самураев основам ведения успешного бизнеса. Японцы рассказали молодому Шодиеву, как правильно общаться с деловыми партнерами и конкурентами. Основы деловой этики, изученной в Японии, выделяли Шодиева на фоне остальных первых предпринимателей конца 80-х начала 90-х. Японские друзья рассказали, как выставить нужные жизненные приоритеты. Философия японцев сложна и одновременно довольно проста – нужно создать вокруг себя положительное пространство, пространство успеха, тогда и тебя ждет успех. Поэтому нужно думать не только о своей прибыли, но и благе окружающих.

Направление бизнеса Фаттаха Шодиева

Фаттах Шодиев совместно со своими партнерами основал Евразийскую корпорацию ENRC, которая занята в сфере добычи руд и переработки полученных полезных ископаемых. Помимо этого, в сферах интересов Шодиева - продажа нефти и газа, а также разработка алюминиевого сырья и изготовление алюминиевых изделий. А основная деятельность миллиардера сосредоточена на производстве стали и феррохрома.

Борьба с экстремизмом

Если пристальнее посмотреть на биографию Фаттаха Шодиева, то невозможно пропустить тот факт, что у него многодетная семья, а значит, он должен быть заинтересован в сохранении мира на земле. Для бизнесмена мирное небо над головой - не абстрактное понятие, а важный фактор сохранения благосостояния своих детей. Поэтому он оказывает поддержку в борьбе с экстремизмом и террористическими группировками, где бы они ни находились.

Острые вопросы религии

Фаттах Шодиев принимает постоянное участие в организации конференций по объединению разных течений в религии, чем доказывает, что для него чужды распри между конфессиями разных религиозных течений. Он даже инициировал конференцию религиозных общин иудеев, мусульман и христиан. Вопрос-тема: рассмотрение единства трех религий и поиска соприкосновений для дальнейшего диалога. Фаттах Шодиев всегда выступает за сохранение мира на земле.

Международный фонд Шодиева

Фаттах Шодиев организовал еще в далеком 1996 году «Международный фонд Шодиева», сфера деятельности которого начиналась с помощи детям-сиротам. Фонд в первую очередь обеспечил ребятишкам надлежащие условия для обучения в школе, а после ее окончания содействовал в поступлении в высшие учебные заведения и дальнейшем трудоустройстве. Кроме своего фонда Шодиев принимает участие в социальных проектах других фондов. Сам фонд Шодиева зарегистрирован в Лихтенштейне, также есть отделение на его Родине – в Узбекистане.

Развитие экономики Узбекистана

Фаттах Шодиев за годы своей деятельности вложил немало средств - и продолжает это делать - в развитие промышленности, сельского хозяйства, а вместе с тем и инфраструктуры Сырдарьинской области Узбекистана. На нужды благотворительности, такие как развитие инфраструктуры сел, постройку общеобразовательных школ и больниц, а также системы обеспечения подачи воды, покупку новых автомобилей для службы неотложной медицинской помощи и другие направления деньги идут от фонда Шодиева. У руководства областью немало проблем, к которым всегда прислушивается глава Международного фонда Шодиева и,как правило, протягивает руку помощи.

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