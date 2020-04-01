Работа такси в Крыму в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу.

В Крыму со 2 апреля вводят режим полной самоизоляции. Как будет организована работа такси во время карантина, выясняла КП-Крым.

Работать службы такси продолжают в прежнем режиме, ни одно предприятие не закрывается. Однако спрос в целом упал на 80%, и на маршруты соответственно выходит намного меньше автомобилей.

ЦЕНЫ

Тарифы остались прежними: и цена подачи машины, и стоимость одного километра. В среднем подача автомобиля в Симферополе обойдется в 70 рублей, а поездка из центра в отдаленный район - порядка 300.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Всех водителей службы такси обязали иметь маски, перчатки и антисептики в салоне. Вот только в Крыму работают не централизованные предприятия, а агрегаторы, где любой водитель может стать таксистом при соблюдении ряда условий. Поэтому никто централизованно своих сотрудников (а по сути - подрядчиков) масками и перчатками не обеспечивает.

- Каждое утро требуем от водителей прислать видео, что у него есть маска, антисептик и влажные салфетки, иначе он не может выйти на маршрут, - рассказывают в одном из сервисов по поиску такси.

Если на водителе нет маски, пассажир может пожаловаться в службу, диспетчеры блокируют водителя или даже сразу увольняют.

При этом от пассажиров никто ношения масок не требует.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.

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