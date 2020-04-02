Введут ли ограничение продажи алкоголя в Крыму в период полной самоизоляции 2020

Для всех крымчан с 3 по 6 апреля введен режим полной самоизоляции. Вступают в силу поправки к указу главы Крыма Сергея Аксенова, которые вводят новые ограничения для передвижения людей и работы предприятий.

Это значит, что без особой надобности нельзя покидать свое жилище. За продуктами ходить можно в ближайший магазин. А вот продадут ли вам там алкоголь?

Решения об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, приняли в нескольких регионах России. Они коснулись Кемеровской области, Тувы, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярского и Пермского края.

В Крыму же пока нет распоряжений о запрете или ограничении продажи алкоголя и табака. Однако на период карантина прекращена «работа объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию алкогольных напитков и пива на розлив», как сказано в документе.

То есть, алкогольную продукцию можно приобрести в сетевых магазинах, где она продавалась и до карантина.

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