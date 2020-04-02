Продление режима полной самоизоляции в Крыму до 30 апреля 2020 года: Введут ли на полуострове

В Крыму продление режима полной самоизоляции будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом после обращения Владимира Путина заявил глава РК Сергей Аксенов.

Президент РФ сообщил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни продлены до 30 апреля. Однако если эпидемиологическая обстановка позволит, количество нерабочих дней могут сократить.

- Президент подчеркнул, что поскольку в разных регионах разная обстановка и где-то нужны жесткие ограничения, а где-то - точечные решения, главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия. От того, какая будет эпидемиологическая ситуация в Крыму в ближайшие дни, зависит, какие именно меры будут приняты на следующей неделе. Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - заявил Сергей Аксенов.

Напомним, что до 6 апреля в Крыму действует режим полной самоизоляции. То есть на улицу без надобности нельзя выходить не только людям старше 65 лет или приехавшим из неблагополучных по коронавирусу странам, а всем. Разрешено выходить на улицу только в ближайший магазин или аптеку, также можно ходить на работу. У тех, кто продолжает трудиться в период карантина, должна быть с собой справка установленного образца или служебное удостоверение.

Передвижения на общественном транспорте между городами Крыма до 14 апреля ограничены. Работать будут только городские и пригородные троллейбусы, автобусы и трамваи. На Крымском мосту со 2 апреля установлен блокпост. Росгвардия и медики проверяют все въезжающие на полуостров автомобили. Грузоперевозки никто не отменял, все типы грузов по-прежнему можно привозить на полуостров.

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